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Posted Сегодня, 10:12

Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Специалист рассказал, о чем может свидетельствовать постоянная тяга к уборке

Сегодня, 10:12
Клинический психолог Станислав Самбурский объяснил, что стремление к постоянной уборке может являться одним из симптомов обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР).

Он пояснил, что само по себе желание беспрерывно наводить чистоту не является ненормальным, но одновременно с этим оно может быть проявлением глубинной проблемы — к примеру, в некоторых случаях навязчивая тяга к уборке может быть способом избавиться от стресса, если речь идет об ОКР. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «Газету.Ru».

По словам Самбурского, ОКР представляет собой заболевание психики, которое характеризуется навязчивыми мыслями и повторяющимся поведением, при этом данные симптомы часто становятся реакцией на стресс или травму. Он также отметил, что некоторые используют уборку как один из способов справиться с нежелательными эмоциями и ощутить контроль над ситуацией, либо в попытке избежать разрешения проблем.

Психолог подчеркнул, что в крайних случаях чрезмерная уборка может стать причиной физического истощения и проблем с финансами из-за постоянной покупки средств для наведения чистоты. Кроме того, человек может чувствовать стыд и вину за то, что не в состоянии контролировать свои действия, что в свою очередь приводит к снижению самооценки и уверенности в себе.

Первым и наиважнейшим шагом к разрыву цикла болезненного стремления к уборке является признание наличия проблемы и обращение к специалисту за помощью, резюмировал Станислав Самбурский.

#Общество
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