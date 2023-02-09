Специалист рассказал, о чем может свидетельствовать постоянная тяга к уборке

Он пояснил, что само по себе желание беспрерывно наводить чистоту не является ненормальным, но одновременно с этим оно может быть проявлением глубинной проблемы — к примеру, в некоторых случаях навязчивая тяга к уборке может быть способом избавиться от стресса, если речь идет об ОКР. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «Газету.Ru».