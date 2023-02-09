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Posted Сегодня, 07:21

Published Сегодня, 07:21

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

Советы психолога: где встретить свою половину

Сегодня, 07:21
До 14 февраля остались считанные дни. Однако немало женщин в этот период переживают по поводу своего одиночества.

Психолог Наталья Малышева считает, что до праздника у каждой есть шанс найти свою вторую половину. О том, как и где это можно сделать, специалист рассказала в беседе с Общественной службой новостей.

Значительную часть времени люди проводят в дороге на работу и обратно. Часто им приходится стоять в пробках. По мнению психолога, этот шанс нужно использовать – ведь рядом много автомобилей, в которых сидят скучающие молодые люди. Иногда после одной улыбки в часы пробок у людей завязываются романтические отношения.

Еще одно место, где можно встретить настоящих мужчин, это специализированные магазины. Например, где продают снаряжение для охотников, рыболовов или спортивный инвентарь.

Сейчас мужчины и женщины все чаще стали знакомиться через интернет. Психолог считает, что для этого не нужно регистрироваться на сайте знакомств – большей частью там сидят бездельники. Более разумно будет вступить в общение с человеком по какому-либо бытовому вопросу. Например, ответить на отзыв о товаре.

Познакомиться с интересными мужчинами можно и на тематических форумах. Это как минимум гарантирует наличие общих интересов, и при личной встрече будет, о чем поговорить. На таких форумах также подбираются команды для совместных путешествий.

Часто отношения завязываются в туристических поездках. Психолог рекомендует отдавать предпочтения кратковременным турам. При этом следует помнить, что чем более экстремальное место, тем больше там будет мужчин. Например, лыжная база.

Главное, нужно уметь быть хорошим и интересным собеседником.

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