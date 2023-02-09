Советы психолога: где встретить свою половину

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Психолог Наталья Малышева считает, что до праздника у каждой есть шанс найти свою вторую половину. О том, как и где это можно сделать, специалист рассказала в беседе с Общественной службой новостей.
Значительную часть времени люди проводят в дороге на работу и обратно. Часто им приходится стоять в пробках. По мнению психолога, этот шанс нужно использовать – ведь рядом много автомобилей, в которых сидят скучающие молодые люди. Иногда после одной улыбки в часы пробок у людей завязываются романтические отношения.
Еще одно место, где можно встретить настоящих мужчин, это специализированные магазины. Например, где продают снаряжение для охотников, рыболовов или спортивный инвентарь.
Сейчас мужчины и женщины все чаще стали знакомиться через интернет. Психолог считает, что для этого не нужно регистрироваться на сайте знакомств – большей частью там сидят бездельники. Более разумно будет вступить в общение с человеком по какому-либо бытовому вопросу. Например, ответить на отзыв о товаре.
Познакомиться с интересными мужчинами можно и на тематических форумах. Это как минимум гарантирует наличие общих интересов, и при личной встрече будет, о чем поговорить. На таких форумах также подбираются команды для совместных путешествий.
Часто отношения завязываются в туристических поездках. Психолог рекомендует отдавать предпочтения кратковременным турам. При этом следует помнить, что чем более экстремальное место, тем больше там будет мужчин. Например, лыжная база.
Главное, нужно уметь быть хорошим и интересным собеседником.