Советы психолога: где встретить свою половину

Значительную часть времени люди проводят в дороге на работу и обратно. Часто им приходится стоять в пробках. По мнению психолога, этот шанс нужно использовать – ведь рядом много автомобилей, в которых сидят скучающие молодые люди. Иногда после одной улыбки в часы пробок у людей завязываются романтические отношения.