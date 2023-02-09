Семья Антропенко готовится строить в Омске еще одно производство

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
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Updated Сегодня, 05:40
В ближайшее время в Омске может начаться строительство очередного производства. В одном из федеральных реестров появилось положительное заключение экспертизы. На будущем предприятии должны производить «комплектующие крепежные изделия и соединительные детали», расположено оно будет на улице Комбинатская в Городке нефтяников.
Проект подготовило ООО «Промпроект», а в роли эксперта выступило ООО «Архстройэксперт». Заказчик — Омский электротехнический завод, который принадлежит известной в Омске семье Антропенко. На данный момент владельцем 99,83% уставного капитала завода является АО «Основа Холдинг», учрежденное Александром Антропенко.
Кстати, всего две недели назад стало известно, что экспертизу прошел еще один проект той же семьи — план реконструкции завода зольного кирпича, тоже расположенного на Комбинатской.