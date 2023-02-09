Семья Антропенко готовится строить в Омске еще одно производство

В ближайшее время в Омске может начаться строительство очередного производства. В одном из федеральных реестров появилось положительное заключение экспертизы. На будущем предприятии должны производить «комплектующие крепежные изделия и соединительные детали», расположено оно будет на улице Комбинатская в Городке нефтяников.