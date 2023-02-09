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Семья Антропенко готовится строить в Омске еще одно производство

9 февраля 2023, 05:38
Фото: Антон Губанов / 1MI
иллюстрация
Проект уже прошел экспертизу.

В ближайшее время в Омске может начаться строительство очередного производства. В одном из федеральных реестров появилось положительное заключение экспертизы. На будущем предприятии должны производить «комплектующие крепежные изделия и соединительные детали», расположено оно будет на улице Комбинатская в Городке нефтяников.

Проект подготовило ООО «Промпроект», а в роли эксперта выступило ООО «Архстройэксперт». Заказчик — Омский электротехнический завод, который принадлежит известной в Омске семье Антропенко. На данный момент владельцем 99,83% уставного капитала завода является АО «Основа Холдинг», учрежденное Александром Антропенко.

Кстати, всего две недели назад стало известно, что экспертизу прошел еще один проект той же семьи — план реконструкции завода зольного кирпича, тоже расположенного на Комбинатской.

 

На одном из предприятий семьи Антропенко сменился гендиректор
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#Николай Эйхвальд#Строительство#Экономика#Новости#Александр Антропенко
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