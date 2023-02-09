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Posted Сегодня, 14:48

Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:49

Updated Сегодня, 14:49

Российские врачи отправятся помогать пострадавшим при землетрясениях в Турции

Сегодня, 14:48
Бригада из 11 врачей из России будет отправлена в Турцию, чтобы помочь пострадавшим в результате землетрясений. Об этом стало известно от помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

РИА Новости, цитируя его слова, сообщают, что бригада медиков выехала по поручению президента России Владимира Путина. В группу входят травматологи, нейрохирурги, детские хирурги, анестезиологи-реаниматологи из ведущих медцентров РФ, пишет RT.

Помимо этого, в Турции будут работать российские спасатели до тех пор, пока турецкие власти не завершат поисково-спасательную операцию. Об этом заявил заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян.

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