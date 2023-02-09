Российские врачи отправятся помогать пострадавшим при землетрясениях в Турции

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
РИА Новости, цитируя его слова, сообщают, что бригада медиков выехала по поручению президента России Владимира Путина. В группу входят травматологи, нейрохирурги, детские хирурги, анестезиологи-реаниматологи из ведущих медцентров РФ, пишет RT.
Помимо этого, в Турции будут работать российские спасатели до тех пор, пока турецкие власти не завершат поисково-спасательную операцию. Об этом заявил заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян.