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Posted Сегодня, 10:08

Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Российские самолеты «Ладога» начнут поставлять авиакомпаниям в 2026 году

Сегодня, 10:08
В ходе выступления начальника управления продаж и маркетинга Уральского завода гражданской авиации Максима Харбина на выставке NAIS 8 февраля стало известно, что серийные поставки самолетов «Ладога» запланированы на 2026 год.

Уточняется, что опытный образец лайнера будет создан в этом году, в 2024-м планируется получить сертификат и осуществить первый полет, а еще годом позже самолет запустят в серийное производство, пишут «Известия».

В конце лета в Министерстве промышленности и торговли (Минпромторге) Российской Федерации сообщили, что основу отечественного парка малой авиации составят новые самолеты «Байкал» и «Ладога». В ведомстве также отметили, что «Байкал» будет изготовлен полностью из российских комплектующих.

#Экономика
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