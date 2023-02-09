Российские самолеты «Ладога» начнут поставлять авиакомпаниям в 2026 году

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Уточняется, что опытный образец лайнера будет создан в этом году, в 2024-м планируется получить сертификат и осуществить первый полет, а еще годом позже самолет запустят в серийное производство, пишут «Известия».
В конце лета в Министерстве промышленности и торговли (Минпромторге) Российской Федерации сообщили, что основу отечественного парка малой авиации составят новые самолеты «Байкал» и «Ладога». В ведомстве также отметили, что «Байкал» будет изготовлен полностью из российских комплектующих.