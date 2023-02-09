Рано утром в Омске у здания медколледжа нашли труп мужчины

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 06:33
Рано утром во вторник, 8 февраля, случайные прохожие на улице Химиков у здания медицинского колледжа приметили лежащего на снегу мужчину. Подошли ближе и поняли, что он мертв.
«Сообщение от очевидцев об обнаружении трупа мужчины у здания по улице Химиков,51, поступило в экстренные службы около 07:24», - пояснил Городу55 источник в экстренных службах.
Личность погибшего установили сразу, — им оказался 44-летний мужчина, который жил в соседнем доме. Прибывшие на место эксперты осмотрели тело и не нашли никаких следов криминала. Теперь определять причину смерти мужчины будут в морге.
По факту случившегося уже назначена проверка.