Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:31

Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

Рано утром в Омске у здания медколледжа нашли труп мужчины

9 февраля 2023, 06:31
Фото: 1MI
Иллюстрация
Личность умершего установлена, а вот причина его смерти – еще нет.

Рано утром во вторник, 8 февраля, случайные прохожие на улице Химиков у здания медицинского колледжа приметили лежащего на снегу мужчину. Подошли ближе и поняли, что он мертв.

«Сообщение от очевидцев об обнаружении трупа мужчины у здания по улице Химиков,51, поступило в экстренные службы около 07:24», - пояснил Городу55 источник в экстренных службах.

Личность погибшего установили сразу, — им оказался 44-летний мужчина, который жил в соседнем доме. Прибывшие на место эксперты осмотрели тело и не нашли никаких следов криминала. Теперь определять причину смерти мужчины будут в морге.

По факту случившегося уже назначена проверка.

#Василий Попов#ЧП#Смерть#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия
Подпишитесь
Глава омского депарха — депутатам: «Детсад над бомбоубежищем — это на крайний случай»
Вчера, 09:30
Был одет в серую куртку с капюшоном, серую шапку. В Омске ищут пропавшего школьника
Сегодня, 03:43
Любовница и дворцы. Выяснилась причина развода египтянина из Омска, заказавшего жену
Вчера, 17:19
В Омске определятся со снегоплавильной станцией к апрелю
Сегодня, 04:25
Семья Антропенко готовится строить в Омске еще одно производство
Сегодня, 05:38
Приключения электроники. Как омский бизнес выживает под санкциями
Сегодня, 08:36