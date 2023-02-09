Рамзан Кадыров заподозрил депутата от Омской области в «готовности проиграть войну»

Позже Виктор Соболев в ответ на это сообщил, что «полякам сдаваться никто не собирается». По его словам, российские вооруженные силы «должны быть готовы к любой войне, включая блок НАТО». Также он повторил, что применение ядерного оружия недопустимо, потому что это станет «глобальной катастрофой не только для наших врагов, но и для нашей страны».