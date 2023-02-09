Рамзан Кадыров заподозрил депутата от Омской области в «готовности проиграть войну»

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Напомним, что 7 февраля депутат Госдумы Омской области Виктор Соболев в комментарии для НСН усомнился, что Россия «пойдет против Польши», из-за того, что она входит в североатлантический альянс, а это значит, что «все НАТО будет воевать с Россией.
В телеграм-канале Рамзан Кадыров написал, что видит комментарии офицеров к своим заявлениям и сравнивает их с «позой страуса». Недавно глава Чечни заявил, что после завершения СВО на Украине у него возникло желание «денацифицировать» и «демилитаризировать» Польшу.
«Я не понимаю: мы должны бояться Третьей мировой или должны защищать интересы российского народа? Или кто с мечом к нам придет, тот с мечом спокойненько уйдет? Если кто-то еще, кроме Соболева, в своих мыслях заранее готовится проиграть войну, то пусть прямо сейчас заранее сдается полякам, а не ведет проевропейские разговоры, подрывая авторитет российской армии и всего государства», — написал Рамзан Кадыров.
Позже Виктор Соболев в ответ на это сообщил, что «полякам сдаваться никто не собирается». По его словам, российские вооруженные силы «должны быть готовы к любой войне, включая блок НАТО». Также он повторил, что применение ядерного оружия недопустимо, потому что это станет «глобальной катастрофой не только для наших врагов, но и для нашей страны».