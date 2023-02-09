Пытался сбежать на пикапе. В Омской области на закрытой территории поймали охотника

Сведения о машине передали в ГИБДД, совместными усилиями пикап остановили и досмотрели. В багажнике нашлось корыто с пятнами бурого цвета и шерстью животного, возможно, сибирской косули. Также там были две емкости с водой, полиэтиленовые мешки и веревки. В салоне обнаружили карабин, стреляные гильзы, 70 патронов к карабину, ножи и глушитель звука стрельбы.