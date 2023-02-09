Пытался сбежать на пикапе. В Омской области на закрытой территории поймали охотника

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Пресс-служба БУ «Управление по охране животного мира» сообщила, что в прошедшую субботу сотрудникам во время рейда пришлось гнаться за водителем пикапа Toyota Hilux. Его остановили для проверки документов в особо-охраняемом зоологическом заказнике «Высокий Увал».
Около 23 часов вечера в полутора километрах от деревни Красный Путь Саргатского района сотрудники заметили свет фар автомобиля на территории государственного природного заказника. Когда водитель Toyota Hilux увидел удостоверения работников природоохранного ведомства, он попытался скрыться.
Сведения о машине передали в ГИБДД, совместными усилиями пикап остановили и досмотрели. В багажнике нашлось корыто с пятнами бурого цвета и шерстью животного, возможно, сибирской косули. Также там были две емкости с водой, полиэтиленовые мешки и веревки. В салоне обнаружили карабин, стреляные гильзы, 70 патронов к карабину, ножи и глушитель звука стрельбы.
На водителя и его пассажира возбудили два административных дела — по факту пребывания на особо-охраняемой территории заказника с охотничьим оружием. А также — по факту проезда по дорогам вне общего пользования. Карабин и автомобиль изъяли.