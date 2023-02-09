«Прогресс МС-20» затопили в Тихом океане

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Роскосмос сообщил о сведении с орбиты грузового судна «Прогресс МС-20», которое разрушилось при входе в атмосферу. Ряд сохранившихся элементов его конструкции был затоплен в несудоходной части на юге Тихого океана.
Корабль, отчаливший от МКС, работал на ней неполных девять месяцев, пишет Russian.rt.com.
В конце минувшего года сообщалось об уклонении МКС от космического мусора с задействованием двигателей «Прогресса».