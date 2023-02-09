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Posted Сегодня, 15:14

Published Сегодня, 15:14

Modified Сегодня, 15:14

Updated Сегодня, 15:14

«Прогресс МС-20» затопили в Тихом океане

Сегодня, 15:14
Грузовое космическое судно «Прогресс МС-20», которое в утренние часы совершило отстыковку от МКС (Международной космической станции), было затоплено в Тихом океане.

Роскосмос сообщил о сведении с орбиты грузового судна «Прогресс МС-20», которое разрушилось при входе в атмосферу. Ряд сохранившихся элементов его конструкции был затоплен в несудоходной части на юге Тихого океана.

Корабль, отчаливший от МКС, работал на ней неполных девять месяцев, пишет Russian.rt.com.

В конце минувшего года сообщалось об уклонении МКС от космического мусора с задействованием двигателей «Прогресса».

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