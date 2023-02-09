Приключения электроники. Как омский бизнес выживает под санкциями

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Российский рынок радиоэлектроники — крупнейший в Европе. По данным Минпромторга, его объем оценивают в 4,2 триллиона рублей. При этом на долю отечественных производителей приходится всего 19%, а 81% — это импорт. Поэтому электронная промышленность — одна из сфер, по которой сильнее всего ударили санкции. Но все ли можно заместить аналогами? Сколько времени на это уйдет? И что уже удалось предпринять?
На сложившуюся ситуацию региональные власти отреагировали достаточно быстро — уже летом 2022 года на базе ОмГТУ при поддержке Министерства промышленности и научно-технического развития Омской области был создан Региональный центр импортозамещения (РЦИ). Молодому подразделению политеха поручили производство деталей на замену импортным — из США, Италии, Германии и других стран. Руководитель центра — Виталий Штеле — рассказывает, что в основном заказы приходят от машиностроительных и технологических центров, которые столкнулись с нехваткой комплектующих. Обращаются и машиностроительные заводы, если проблема связана с высокотехнологичным оборудованием или научной составляющей.
Быстро сориентировалась и группа компаний «Титан»: она проектирует в Омске производство полиолов. Оно позволит российской промышленности полностью избавиться от импортозависимости, которая сейчас высока. Продукция нового комплекса будет востребована на предприятиях радио- и микроэлектроники, а также в химической, фармацевтической, пищевой и парфюмерной отраслях.
А если конкретнее
В целом среди омских компаний есть те, кто сильно зависим от иностранной продукции, так и те, кому наложенные санкции не причинили особого дискомфорта. В числе первых — один из лидеров российского рынка измерительной техники, НПО «МИР».
«В нашей продукции мы используем практически полностью иностранные компоненты, в частности микросхемы из Японии, США, европейские и частично китайские разработки. Мы долгое время отбирали лучшие мировые решения, и в результате сегодня наши „умные“ приборы учета электроэнергии — фактически лучшие в российской отрасли измерения, они отвечают мировым тенденциям и стандартам, к ним есть интерес и за рубежом. У нас в логистике были такие позиции, которые производила одна-единственная компания в мире, были позиции, которые мы единственные в стране заказывали», — рассказывает Александр Валиков, начальник отдела маркетинга НПО «МИР».
По его словам, наложенные санкции для компании, как и для всей российской электронной индустрии, были достаточно сильным ударом, к которому никто не был готов.
«Мы начали действовать в двух направлениях: заменяли санкционные компоненты на доступные и отыскивали альтернативные маршруты для компонентов, которые не можем оперативно заменить. На данный момент основные задачи по логистике нами решены, но на это ушел практически весь прошлый год — ситуация менялась, и мы оперативно реагировали по ходу. Приходилось даже перерабатывать конструкцию приборов, чтобы заменить одни компоненты на другие. На цене продукции это отразилось разнонаправленно: что-то стало дороже, что-то, наоборот, дешевле», — отмечает эксперт.
По другую сторону баррикад — компания «Промобит», создатель теперь уже широко известного омского ноутбука. По словам основателя компании Максима Копосова, его можно назвать самым российским ноутбуком из существующих. Однако в нем есть и зарубежные компоненты: например, батарея и дисплей. Но и это поправимо.
«Все ключевые узлы этого ноутбука сделаны в нашей стране. Материнская плата сделана компанией „Элпитех“, разработана и произведена в России, вспомогательные платы разработаны нашей компанией. Здесь стоит 8-ядерный процессор Baikal-М на 1,5 ГГц, это достаточно мощный процессор для ноутбука. Параллельно мы разрабатываем материнскую плату на процессоре „Эльбрус-2С3“. Корпус и общая архитектура наши: корпус фрезеруется из алюминиевой заготовки и обрабатывается металлоксидным покрытием по томской технологии. Также здесь используется российская система охлаждения и мы ведем переговоры с московской компанией об использовании их литий-полимерных батарей», — рассказывает Максим Копосов.
Еще в прошлом году компания собиралась выпустить серию в тысячу штук, однако планы были нарушены.
«Опытная партия будет выпущена в первой половине 2023 года. Мы немного сдвинули сроки. Это было связано с логистическими проблемами, проблемами оптимизации производства: как сделать так, чтобы было все надежно, качественно и дешево. Сейчас этот ноутбук стоит довольно дорого — порядка 150 тыс рублей. Это обусловлено серийностью», — поясняет руководитель «Промобита».
Основным продуктом компании были и остаются системы хранения данных и серверное оборудование на российских процессорах. При этом главными клиентами «Промобита» являются госсектор, крупные промышленные и телекоммуникационные компании.
«Для них важна информационная безопасность с одной стороны и независимость от санкций с другой. Например, когда выходит из строя диск в системе хранения данных Dell EMC, для того, чтобы его заменить, нужно ввести одноразовый сервисный пароль, а его нужно получить у компании. После того, как компания ушла с российского рынка, это стало невозможным. Поэтому использование российских систем хранения данных является насущной необходимостью. Для того, чтобы критическая информационная инфраструктура работала надежно, устойчиво к каким-либо кибератакам, утечкам информации, требуется использование российской продукции. В 2023 год мы входим с таким ощущением, что-то, к чему мы готовились, наконец-то оказалось востребовано», — говорит Максим Копосов.
Найдите слабое место
Это напоминает нам о негативной статистике в области кибербезопасности: в 2022 году количество скомпрометированных в России данных выросло почти в 17 раз. Если в предыдущие годы целью хакеров были, в основном, персональные данные, то теперь всё чаще атакуют госсектор и бизнес, в том числе и омский.
«У нас есть крупный действующий клиент, который подвергся хакерской атаке из-за рубежа по политическим причинам. Еще одному клиенту обвалили систему заказов в интернет-магазине. Об утечке персональных данных речи не идет ни в первом, ни во втором случае. Мы не думаем, что это были какие-то запланированные акции, поскольку клиенты не имеют отношения к госструктурам, это представители бизнеса», — рассказывает Анна Захарченко, директор IT-company ASMART.
По статистике, число утечек в сфере торговли выросло в 3,5 раза, промышленности и транспорта — в полтора раза. Перечислим самые громкие из них: хакерским атакам подверглись «Почта России», СДЭК, «Гемотест», «Яндекс.Еда», Delivery Club, DNS, «Ростелеком», «Туту.ру». По оценке сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI (Data Leakage & Breach Intelligence), в 2022 году в сеть попали данные 75% жителей России. В большинстве случаев, атаки происходят из-за рубежа.
«У нас в прошедшем году выросло количество хакерских атак на 85%. То есть порядка 50 тыс атак было отражено», — рассказывает президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Поэтому вполне оправдано еще одно простое и очевидное решение — перевести госсектор на российскую операционную систему. В Омске органы исполнительной власти и местного самоуправления мигрируют на ОС Astra Linux, разработанную ГК «Астра». Отечественной платформой уже оснащена часть серверного оборудования и рабочих мест, в начале года правительство региона приобрело дополнительно еще 10 тыс лицензий.
«Новые 10 000 лицензий ОС Astra Linux Special Edition позволят быть еще на шаг ближе к полному ИТ-импортозамещению наиболее важных структур в регионе. Это обеспечит безопасность ключевых систем, что в настоящее время является одной из главных задач», — отмечает министр цифрового развития и связи Омской области Андрей Ключенко.
Сколько дадите
Практически для любой сферы применима фраза о том, что кризис открывает новые возможности. Не исключение и сфера электроники. Эксперты сходятся во мнении, что для российских производителей это хороший шанс развиться, но сколько времени на это уйдет — вот вопрос.
«С одной стороны, распад большого глобализованного рынка микроэлектроники, особенно на фоне дефицита компонентов последних лет — это благо для тех, кто в состоянии заполнить нишу. С другой стороны, это потери для тех, кто на этом рынке доминировал, у них сокращаются возможности продажи. Рынок какое-то время будет искать новый баланс. Но появятся решения и у Китая, и у Индии, и у нас, потому что сейчас ситуация требует, чтобы государства были более или менее в состоянии закрыть свои потребности в электронных компонентах. Россия давно идет путем импортозамещения зарубежных компонентов, и она начала этот путь раньше, чем остальные страны. Например, сейчас США начали возвращать к себе производства из Китая, Германия и Евросоюз в целом вкладывают огромные деньги, чтобы на своей территории создать микроэлектронные предприятия, Китай готовится к тому, что будет полностью отрезан от американских технологий, и развивает собственные платформы. Но проблема в том, что мы начали не с тех позиций, с которых сейчас стартуют Европа, США и Китай. У нас не было, по большому счету, собственного массового производства компонентов, и эту задачу государство сейчас решает. Надежда есть, поскольку все это делается в кооперации в том числе с производителями конечных устройств, которые определяют требования к компонентам. Но надо понимать, что впереди большой путь, и речь идет о перспективе нескольких ближайших лет», — отмечает Александр Валиков.
В Торгово-промышленной палате считают, что власти, научное сообщество и бизнес должны объединить усилия, чтобы ускорить процесс.
«Необходимо более активное вовлечение IT-компаний малого и среднего бизнеса. Сейчас в большей степени опираются на крупные компании. Малый и средний бизнес более гибкий, он быстро перестраивается. Может быть, это и не очень легко ему даётся, но он быстро перестраивается и подстраивается под условия, которые создаются, иногда даже меняет направления своей деятельности», — говорит президент ТПП Сергей Катырин.
Подспорьем для предпринимателей стала обновленная осенью Стратегия развития электронной промышленности, рассчитанная до 2030 года. В её рамках в сентябре власти запустили программу поддержки технопарков в регионах. Компаниям возместят траты на проектирование таких объектов, их строительство и модернизацию.
По данным «Коммерсанта», сейчас в разработке ещё одна мера поддержки — субсидии для серийного производства смартфонов, ноутбуков, компьютеров и другой электроники. А всего в ближайшие три года на субсидии отрасли власти потратят почти 720 миллиардов рублей.
По мнению экспертов, в ближайшем будущем экономические приоритеты будут смещены в сторону производства микроэлектронного оборудования, поскольку от него зависят все остальные отрасли. Чипы есть в каждом утюге — в прямом смысле.