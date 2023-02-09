Приключения электроники. Как омский бизнес выживает под санкциями

Российский рынок радиоэлектроники — крупнейший в Европе. По данным Минпромторга, его объем оценивают в 4,2 триллиона рублей. При этом на долю отечественных производителей приходится всего 19%, а 81% — это импорт. Поэтому электронная промышленность — одна из сфер, по которой сильнее всего ударили санкции. Но все ли можно заместить аналогами? Сколько времени на это уйдет? И что уже удалось предпринять?