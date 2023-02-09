Осауленко: россияне интересуются, будут ли скидки на туры в Турцию

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:02
Updated Сегодня, 17:02
Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал, что после катастрофы звонки с вопросами, нет ли скидок на туры в Турцию, стали поступать в разы чаще. Об этом сообщает INFOX.ru со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».
Также Осауленко отметил, что массовых отказов от уже приобретенных туров операторы ассоциации не фиксируют. Возможно это связано с тем, что стихийное бедствие практически не затронуло туристические районы, вся инфраструктура в них продолжает работать в штатном режиме. Что же касается психологического настроя - туристы из России однозначно не из пугливых.
«Спрашивали, будут ли скидки в связи с этой ситуацией. Ну, российские туристы особенные у нас. Всегда, когда возникает какой-то катаклизм, это первый вопрос», - рассказал глава ассоциации.
Кроме звонков от бесстрашных путешественников, поступают и звонки граждан, которые после трагедии не могут связаться со своими родственниками в Турции. Только в понедельник таких заявок было в районе сорока. «Это основная категория звонков», - подчеркнул Осауленко.