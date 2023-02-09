Осауленко: россияне интересуются, будут ли скидки на туры в Турцию

Также Осауленко отметил, что массовых отказов от уже приобретенных туров операторы ассоциации не фиксируют. Возможно это связано с тем, что стихийное бедствие практически не затронуло туристические районы, вся инфраструктура в них продолжает работать в штатном режиме. Что же касается психологического настроя - туристы из России однозначно не из пугливых.