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Омский департамент образования возглавил Ильдар Бикмаев

9 февраля 2023, 15:42
Фото: Сайт СибГУФК
Ранее Ильдар Анварович преподавал в СибГУФК и работал в частных компаниях.

Ильдар Бикмаев официально стал руководителем департамента образования Омска. Такие изменения появились на официальном сайте мэрии города.

Фото: Скриншот с сайта администрации Омска

Ильдар Анварович является кандидатом педагогических наук. После окончания СибГУФК преподавал в вузе следующие дисциплины:

  • Чрезвычайные ситуации социального характера и защита от них;
  • Гражданская оборона;
  • Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита от них;
  • Обеспечение безопасности образовательной организации;
  • Безопасность жизнедеятельности.

Также Ильдар Бикмаев возглавлял ООО «Акварио» омского предпринимателя Сергея Оркиша. А после занимал должность директора агентства недвижимости «Миард» до января 2023 года.

Омский департамент образования остался без руководителя
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#Ксения Карагодина#Омск#Должность#Общество#Город#Назначение#Новости#Омская область
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