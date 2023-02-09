Омский департамент образования возглавил Ильдар Бикмаев

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
Ильдар Бикмаев официально стал руководителем департамента образования Омска. Такие изменения появились на официальном сайте мэрии города.
Ильдар Анварович является кандидатом педагогических наук. После окончания СибГУФК преподавал в вузе следующие дисциплины:
Также Ильдар Бикмаев возглавлял ООО «Акварио» омского предпринимателя Сергея Оркиша. А после занимал должность директора агентства недвижимости «Миард» до января 2023 года.