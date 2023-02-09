Омским осужденным запретят работать в парке 30-летия ВЛКСМ и на «Красной звезде»

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
Омские осужденные скоро будут отбывать наказание в новых местах. Как следует из проекта постановления, который оказался в распоряжении Города55, в Омске планируют снова изменить список организаций. Последний раз изменения в него вносили летом 2022-го.
В пяти округах Омска решили исключить сразу 44 организации. Так что если проект все же примут, количество рабочих мест для осужденных сильно сократится. Среди попавших под исключение продовольственная корпорация «Оша», ООО «Сибпромтранс», стройкомпания «Южный», парк им. 30-летия ВЛКСМ, спорткомплекс «Красная звезда», несколько ИП и др.
Новые места для отбывания наказания в виде обязательных или исправительных работ появятся только в Советском округе. Осужденных можно будет встретить в управляющих компаниях «Наш сервис» и «Мой дом», АО «Наш сервис» и трех ТОСах — «Аграрный», «Заозерный-4», «Юбилейный Иртышский».
Отметим, что городская администрация привлекает осужденных к благоустройству, уборке улиц, придомовых территорий, подъездов, озеленению, ремонту дорог, ремонту канализации и водоснабжения, строительным, малярным и другим работам. В настоящий момент работать они могут, например, на пассажирском предприятии № 8, городских парках «Зеленый остров» и 300-летия Омска, поликлиниках и ТОСах.