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Posted 9 февраля 2023, 08:44

Published 9 февраля 2023, 08:44

Modified 9 февраля 2023, 09:00

Updated 9 февраля 2023, 09:00

иллюстрация

Омские заключенные перестали отправляться в зону СВО в составе ЧВК «Вагнер»

9 февраля 2023, 08:44
Фото: 1MI. иллюстрация
Сюжет
Спецоперация
Евгений Пригожин ответил на запрос информагентства. Новых наборов не предвидится.

Пресс-служба компании «Конкорд» сообщила, что главному лицу ЧВК «Вагнер» пришел запрос от информационного агентства Live24, связанный с обращениями к ним заключенных.

«Уважаемый Евгений Викторович, к нам в редакцию обращается большое количество заключенных. Они пишут о том, что уже больше месяца набор из исправительных учреждений в ЧВК „Вагнер“ не ведется. И Вы сами больше не приезжаете в колонии. Так ли это?», — говорится в опубликованном запросе.

Евгений Пригожин подтвердил, что набор заключенных из исправительных учреждений полностью прекращен, отметив, что перед теми, кто уже работает, выполняются все обязательства.

Напомним, недавно Евгений Пригожин обратился к спикеру Госдумы с письмом, в котором просил в скорейшем времени рассмотреть поправки в уголовный кодекс, касающиеся распространения информации о неприятном прошлом бывших заключенных.

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#Общество#Омск#Омская область#Военные#СМИ#Новости#Спецоперация#Омские заключенные#ЧВК "Вагнер"
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