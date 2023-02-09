Омские заключенные перестали отправляться в зону СВО в составе ЧВК «Вагнер»

Posted 9 февраля 2023, 08:44
Published 9 февраля 2023, 08:44
Modified 9 февраля 2023, 09:00
Updated 9 февраля 2023, 09:00
Пресс-служба компании «Конкорд» сообщила, что главному лицу ЧВК «Вагнер» пришел запрос от информационного агентства Live24, связанный с обращениями к ним заключенных.
«Уважаемый Евгений Викторович, к нам в редакцию обращается большое количество заключенных. Они пишут о том, что уже больше месяца набор из исправительных учреждений в ЧВК „Вагнер“ не ведется. И Вы сами больше не приезжаете в колонии. Так ли это?», — говорится в опубликованном запросе.
Евгений Пригожин подтвердил, что набор заключенных из исправительных учреждений полностью прекращен, отметив, что перед теми, кто уже работает, выполняются все обязательства.
Напомним, недавно Евгений Пригожин обратился к спикеру Госдумы с письмом, в котором просил в скорейшем времени рассмотреть поправки в уголовный кодекс, касающиеся распространения информации о неприятном прошлом бывших заключенных.