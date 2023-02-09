Омские депутаты предложили купить у казаков «ПаркНет»

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
На сегодняшнем заседании комитета Омского городского совета по финансово-бюджетным вопросам зашла речь о борьбе с незаконной парковкой на газонах. Вопрос подняла глава финансового комитета мэрии Ольга Илютикова: она хочет в текущем году увеличить бюджетные затраты по этой статье, так как дело оказалось выгодным.
— Мы затратили на «Паркнет» 724 тысячи рублей, 5 миллионов получили в виде штрафов, а начислено 9 млн, — рассказала она. — Предлагаем увеличить затраты, чтобы можно было осуществлять контроль ежедневно.
«Паркнет» — это комплекс автоматической фото- и видеофиксации, с помощью которого можно максимально оперативно оформлять штрафы для нарушителей. Сейчас администрация берет этот аппарат в аренду у казаческой организации, чтобы использовать во время теплого сезона в некоторые дни недели. Учитывая, насколько это выгодно для бюджета и эффективно в борьбе за соблюдение правил, чиновники хотят сделать аренду постоянной.
У депутатов возникли вопросы.
— Я вижу, это и для бюджета хорошо, и чтобы нарушителей погонять, — констатировал Сергей Дроздов. — Так может быть, городу стоит купить «ПаркНет», а не арендовать?
Илютикова ответила, что в этом случае финансовой выгоды будет меньше. Владелец должен тратиться на лицензированное программное обеспечение, на регулярные поверки, на специалистов. Дроздов возразил, что казаки все это уже делают, но тем не менее могут зарабатывать на «ПаркНете».
Тут на помощь Илютиковой пришел вице-мэр Владимир Куприянов.
— Все это просчитывалось, и аренда действительно выгоднее, — рассказал он. — Компании значительно снижают цены в ходе торгов. В их экономику мы не погружались, но видим, что аренда более выгодна, чем владение.
Вице-мэр заверил депутатов, что данные регулярно обновляются. Если выяснится, что купить «ПаркНет» — более оптимальный вариант, этот комплекс купят.
Напомним: парковаться в Омске нельзя не только на газонах, но и на детских и спортивных площадках. В случае нарушения омичей ждут штрафы в размере от 2 до 4 тысяч рублей, должностных лиц — от 10 до 14 тысяч, юридических лиц — от 20 до 40 тысяч. При повторном нарушении штраф увеличивается.