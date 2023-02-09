Омские депутаты предложили купить у казаков «ПаркНет»

Напомним: парковаться в Омске нельзя не только на газонах, но и на детских и спортивных площадках. В случае нарушения омичей ждут штрафы в размере от 2 до 4 тысяч рублей, должностных лиц — от 10 до 14 тысяч, юридических лиц — от 20 до 40 тысяч. При повторном нарушении штраф увеличивается.