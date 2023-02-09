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Published Сегодня, 04:25

Modified Сегодня, 04:45

Updated Сегодня, 04:45

В Омске определятся со снегоплавильной станцией к апрелю

9 февраля 2023, 04:25
Фото: пресс-служба администрации Омска
иллюстрация
За два месяца планируется выбрать место для строительства.

В Омском городском совете сегодня прошло очередное заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры. Одним из пунктов повестки был доклад главы УДХБ Галины Зурнаджан о деятельности этого учреждения в 2022 году и о его планах на текущий год. Чиновница рассказала о ремонте дорог, о восстановлении линий наружного освещения, об уборке снега с улиц.

Зашла речь и о снегоплавильной станции как альтернативе полигонам для хранения снега.

— Я думаю, снегоплавильная станция появится в Омске в этом году, — рассказала Зурнаджан. — Уже заключен договор на 340 тысяч рублей, ведутся изыскания. На рассмотрение представлены 17 территорий, приехал проектировщик, с которым мы отрабатываем каждый из этих вариантов. Полагаю, что через два месяца мы будем знать, где строить станцию и какой будет стоимость проекта.

Таким образом, с местом для строительства чиновники определятся в начале апреля — как раз к тому моменту, когда растает весь снег. Напомним, что разговоры о строительстве снегоплавильной станции ведутся с 2020 года. В течение этой зимы шли поиски места, и ряд вариантов был отвергнут из-за отдаленности и несоответствия по техническим параметрам.

 

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#Николай Эйхвальд#Снегоплавильная станция#Городской Совет#Город#Новости
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