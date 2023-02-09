В Омске определятся со снегоплавильной станцией к апрелю

Таким образом, с местом для строительства чиновники определятся в начале апреля — как раз к тому моменту, когда растает весь снег. Напомним, что разговоры о строительстве снегоплавильной станции ведутся с 2020 года. В течение этой зимы шли поиски места, и ряд вариантов был отвергнут из-за отдаленности и несоответствия по техническим параметрам.