В Омске определятся со снегоплавильной станцией к апрелю

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
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В Омском городском совете сегодня прошло очередное заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры. Одним из пунктов повестки был доклад главы УДХБ Галины Зурнаджан о деятельности этого учреждения в 2022 году и о его планах на текущий год. Чиновница рассказала о ремонте дорог, о восстановлении линий наружного освещения, об уборке снега с улиц.
Зашла речь и о снегоплавильной станции как альтернативе полигонам для хранения снега.
— Я думаю, снегоплавильная станция появится в Омске в этом году, — рассказала Зурнаджан. — Уже заключен договор на 340 тысяч рублей, ведутся изыскания. На рассмотрение представлены 17 территорий, приехал проектировщик, с которым мы отрабатываем каждый из этих вариантов. Полагаю, что через два месяца мы будем знать, где строить станцию и какой будет стоимость проекта.
Таким образом, с местом для строительства чиновники определятся в начале апреля — как раз к тому моменту, когда растает весь снег. Напомним, что разговоры о строительстве снегоплавильной станции ведутся с 2020 года. В течение этой зимы шли поиски места, и ряд вариантов был отвергнут из-за отдаленности и несоответствия по техническим параметрам.