Омичка судилась с государством за долю в собственной квартире

Пресс-служба Омского областного суда сообщила о решении судебной коллегии по административным делам в пользу омички. Женщина подала иск на Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.



Женщина объяснила, что вместе с сестрой владела квартирой в Омске, у каждой была половина долевой собственности. В феврале 2022 года она выкупила долю сестры, но управление Росреестра сначала приостановило регистрацию прав, а после и вовсе отказало из-за отсутствия нотариального удостоверения договора купли-продажи. Омичка отправилась с иском в Первомайский районный суд, чтобы признать отказ в регистрации незаконным, но суд встал на сторону Росреестра. Тогда женщина подала апелляцию уже в Омский областной суд.