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Омичка судилась с государством за долю в собственной квартире

9 февраля 2023, 06:25
Фото: 1MI
иллюстрация
Выкупленную долю не хотели оформлять. Омичка прошла несколько судебных инстанций, чтобы стать полноправной собственницей квартиры.

Пресс-служба Омского областного суда сообщила о решении судебной коллегии по административным делам в пользу омички. Женщина подала иск на Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

Женщина объяснила, что вместе с сестрой владела квартирой в Омске, у каждой была половина долевой собственности. В феврале 2022 года она выкупила долю сестры, но управление Росреестра сначала приостановило регистрацию прав, а после и вовсе отказало из-за отсутствия нотариального удостоверения договора купли-продажи. Омичка отправилась с иском в Первомайский районный суд, чтобы признать отказ в регистрации незаконным, но суд встал на сторону Росреестра. Тогда женщина подала апелляцию уже в Омский областной суд.

Изучив материалы дела судебная коллегия пришла к выводу, что в данном случае отчуждение доли к нарушению прав третьих лиц не приведет, а значит, заверять договор у нотариуса нет необходимости. Суд отменил решение предыдущей инстанции и обязал Управление Росреестра по Омской области зарегистрировать переход собственности.

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#Дарья Зыкова#Омский облсуд#Недвижимость#Омск#Документы#Апелляция#Суд#Долевая собственность#Квартира#Город#Новости
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