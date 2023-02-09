Количество погибших в результате землетрясения в Сирии выросло до 1262

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Данные обнародовало ТАСС, которое ссылается на информацию от агентства SANA.
Согласно ранее предоставленным данным МФКК, жертвами землетрясения в Сирии стали свыше 1,5 тысяч человек, пишет Russian.rt.com.
Минобороны РФ сообщает, что военнослужащие РФ заняты в оказании помощи жителям Алеппо, пострадавшим от стихийного бедствия.
По данным издания Newinform, свыше 100 сотрудников спасательных служб из РФ уже работают в разрушенных землетрясением регионах Турции.