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Posted Сегодня, 15:15

Published Сегодня, 15:15

Modified Сегодня, 15:17

Updated Сегодня, 15:17

Количество погибших в результате землетрясения в Сирии выросло до 1262

Сегодня, 15:15
В результате землетрясения, которое случилось в Сирии 6 февраля, погибло 1262 человека. Травмы получили 2285 граждан.

Данные обнародовало ТАСС, которое ссылается на информацию от агентства SANA.

Согласно ранее предоставленным данным МФКК, жертвами землетрясения в Сирии стали свыше 1,5 тысяч человек, пишет Russian.rt.com.

Минобороны РФ сообщает, что военнослужащие РФ заняты в оказании помощи жителям Алеппо, пострадавшим от стихийного бедствия.

По данным издания Newinform, свыше 100 сотрудников спасательных служб из РФ уже работают в разрушенных землетрясением регионах Турции.

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