Из Омской области в зону СВО торжественно отправили мобилизованных бойцов

Posted Сегодня, 02:13
Published Сегодня, 02:13
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Updated Сегодня, 02:15
На автодроме Омского автобронетанкового инженерного института вчера, 8 февраля, состоялась торжественная отправка мобилизованных бойцов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В течение нескольких месяцев мобилизованные проходили подготовку на базе Омского автобронетанкового инженерного института. С ними работали инструкторы с боевым опытом. Вместе с омичами военному делу обучались и резервисты из других городов Сибири.
«Сегодня очень важный день для вас. Вы приступаете к защите своей страны, защите гражданского, мирного населения, наших матерей, жен, детей. Для нас девиз „Своих не бросаем“ — это руководство к действию. По распоряжению Губернатора Омской области, наше Правительство, общественные, ветеранские организации постоянно работают не только здесь, но и на линии фронта. Наши гуманитарные конвои постараются сделать все, чтобы ваш фронтовой быт был легче», — обратился к военнослужащим министр региональной политики Олег Заремба.
После торжественной части мобилизованные пообщались с родными и близкими, пришедшими проводить их к местам дальнейшего несения службы.