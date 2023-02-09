Из Омской области в зону СВО торжественно отправили мобилизованных бойцов

«Сегодня очень важный день для вас. Вы приступаете к защите своей страны, защите гражданского, мирного населения, наших матерей, жен, детей. Для нас девиз „Своих не бросаем“ — это руководство к действию. По распоряжению Губернатора Омской области, наше Правительство, общественные, ветеранские организации постоянно работают не только здесь, но и на линии фронта. Наши гуманитарные конвои постараются сделать все, чтобы ваш фронтовой быт был легче», — обратился к военнослужащим министр региональной политики Олег Заремба.