Итоги Дня науки в России: за биотехом - будущее!

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Исследования, которые сегодня проводятся в сфере биотехнологий, уже не только спасают жизни, но и улучшают её качество. Те горизонты, которые учёные открывают в этом направлении, как показывает практика, дают весомые ответы на те вызовы, с которыми обществу приходится сталкиваться.
«Сейчас мы действительно начали ощущать реальную поддержку от руководства страны. И если мы хотим стать одной из самых мощных технологических держав мира, нужно понимать, что без должного уровня развития науки сделать это невозможно», — подчёркивает академик РАН, вице-президент Российской академии наук, директор Научного центра неврологии Михаил Пирадов.
По словам Пирадова, в России сложилась достаточно уникальная ситуация, когда большая часть лекарственных препаратов, выводимых на рынок, разрабатываются высокотехнологичными компаниями. В этом большая заслуга в том числе программы Фарма-2020, и других механизмов, которые позволили не только наладить импортозамещение в этой сфере, но и поднять до высокого уровня выпуск инновационных отечественных препаратов.
Новые разработки — залог успеха
За последнее время в России значительно выросло качество экспертизы в сфере медицины. По словам члена-корреспондента РАН, вице-президента по внедрению новых медицинских технологий АО «ГЕНЕРИУМ» Дмитрия Кудлая, общество сейчас серьёзно меняется в отношении движения науки в практическую сторону. Индустрия, особенно частная, может быть востребованной только за счёт полезности для общества и скорости внедрения инноваций.
«Сейчас мы ведём более 30 перспективных проектов, и это залог успеха на ближайший период времени, — сообщил Дмитрий Кудлай. — В частности, буквально недавно завершилось первое в стране клиническое исследование в регенеративной медицине по малоинвазивному восстановлению хрящевой ткани коленных суставов при травматических поражениях. Теперь идёт этап наблюдения в группах и обработка данных».
Кроме того, Дмитрий Кудлай выделил несколько оригинальных биотехнологических препаратов компании, нужных здравоохранению и находящихся на финальных этапах клинических исследований. Например, биспецифические антитела для терапии острого лимфолейкоза и терапевтические энзимы для терапии с синдромом Хантера, проникающие через гематоэнцефалический барьер, что препятствует задержке ментального развития у детей с данной патологией.
Также здравоохранение заинтересовано в разработках компании для терапии возрастной дегенерации сетчатки глаза и тромбоцитопенической пурпуры. Спикер заострил внимание на возрастающей роли искусственного интеллекта в биомедицине. Например, сегодня его активно используют в выборе умных курсов терапии с учётом индивидуальных особенностей пациента и выборе мишеней для новых препаратов . В целом же в этом направлении есть серьёзные перспективы на будущее.
Как справедливо заметил вице-президент РАН Михаил Пирадов, науку двигают вперёд новые идеи и адекватное финансирование. Поэтому основная задача — понять, что без серьёзных вложений в свою отечественную науку невозможно достичь чего-то прорывного в отрасли. И здесь важно аккумулировать ресурсы, опыт и стремление не просто внедрить новые разработки, но и обеспечить их дальнейшее использование на благо общества.
Научные университеты — драйвер развития науки
В свою очередь, директор Научного центра трансляционной медицины, проректор по научно-технологическому развитию Университета «Сириус», руководитель направления «Биотехнология» Роман Иванов отметил, что во всём мире основным драйвером биомедицинских инноваций являются университеты. И без полноценного вовлечения научно-образовательных организаций в разработку лекарственных препаратов не получится выйти из статуса догоняющих. «Проблема тут в основном связана с тем, что при создании инновационных препаратов есть высокий риск того, что разработка не закончится коммерциализуемым продуктом, и инвестиции в итоге не окупятся», — объяснил Иванов.
— В этой связи университеты и малые инновационные компании, которые создаются на базе университетов, являются как раз тем ключевым звеном, которое позволяет доводить высокорискованные инновационные продукты до того этапа, когда они становятся интересны большой фарме, — уверен Иванов.
Двигают вперёд науку и глобальные вызовы, которые возникают в обществе. Пандемия дала толчок развитию новых технологий, которые в дальнейшем могут быть транслированы на другие заболевания.
Грантовая поддержка в области научной медицины
Важнейшую роль в современном развитии российской науки играет грантовая поддержка перспективных проектов. Как отметил генеральный директор Российского научного фонда Александр Хлунов, практикоориентированность постепенно распространяется в том числе и на научную деятельность.
«Сейчас у нас 10 тысяч научных проектов, это огромная база. В первую очередь фонд обеспечивает грантовой поддержкой тех, у кого есть амбициозные научные планы по дальнейшему развитию тех или иных исследований», — сообщил Хлунов.
Он также отметил, что сегодня появилось множество заболеваний, которые буквально пару веков назад ещё не существовали в мире. Для их подробного изучения как раз и созданы многие научные проекты – например, проводится работа по глубокому исследованию особенностей болезни Паркинсона, или же по созданию специальных барьеров для того, чтобы остановить прогрессирование болезни Альцгеймера. Все проекты направлены на то, чтобы тщательно исследовать те новые вещи, которые со временем могут войти в практику.
О роли профильного министерства в продвижении научных достижений рассказал замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Пышный. Он отметил, что сфера биотехнологий сейчас находит применение в самых разных направлениях. Это и биомедицина, и геномное редактирование. Кроме того, активно развиваются агробиотехнологии. При этом министерство принимает участие в ряде крупных проектов, в том числе активно реализуется нацпроект «Наука и университеты». Также сейчас ведётся серьёзная работа по изменению образовательных программ, в том числе в сфере биомедицины, поскольку становятся всё более востребованными кадры с новыми компетенциями.
«В ковидное время мы перешли на создание генноправленных препаратов — таких, как «Мир-19», непосредственно воздействующих на генетический материал вируса и не позволяющих ему развиваться дальше, — рассказал Пышный. — За несколько лет в стране создано несколько сотен лабораторий, в том числе в области так называемой «новой медицины». Помимо этого, крайне важно осуществлять финансирование для обновления высокотехнологичного оборудования. Поэтому министерство на самом высоком уровне поддерживает развитие генетических технологий как основу всех биотехнологий в целом».