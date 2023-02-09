Ездил без прав. В Омске задержали водителя пассажирского микроавтобуса

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
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Updated Сегодня, 08:32
Вчера, 8 февраля, в Омске задержали водителя пассажирской маршрутки, ранее лишенного водительских прав, сообщили в пресс-службе региональной госавтоинспекции. 56-летний мужчина работал на микроавтобусе по маршруту №394. В момент остановки в салоне автобуса находились 16 пассажиров.
По время проверки документов полицейские выяснили, что в сентябре 2022 года водитель был лишен прав за оставление места ДТП. Мужчину отстранили от управления авто, а его микроавтобус отправили на специализированную стоянку, уточнили в полиции.
На водителя составили протокол. Мужчину ждет штраф в размере 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.