Эксперт о планах США сделать из Японии азиатскую Украину: Это глупость какая-то

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Он заявил, что Япония не пойдет воевать против Китая, и предполагать такое — глупость, так как у Страны восходящего солнца нет ни вооруженных сил, ни возможностей, пишет Pravda.Ru.
По словам экс-посла, Китай тоже не будет нападать на Японию, так как у него в этом нет никакого интереса. Он также добавил, что американские власти больше заинтересованы в том, чтобы натравить Китай на Тайвань, нежели делать из Японии «азиатскую Украину».