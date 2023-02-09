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Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Эксперт о планах США сделать из Японии азиатскую Украину: Это глупость какая-то

Сегодня, 10:05
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, бывший посол Российской Федерации в Японии Александр Панов прокомментировал публикацию в Global Times насчет того, что в планах у США сделать из Японии «азиатскую Украину» для борьбы против Китая и России.

Он заявил, что Япония не пойдет воевать против Китая, и предполагать такое — глупость, так как у Страны восходящего солнца нет ни вооруженных сил, ни возможностей, пишет Pravda.Ru.

По словам экс-посла, Китай тоже не будет нападать на Японию, так как у него в этом нет никакого интереса. Он также добавил, что американские власти больше заинтересованы в том, чтобы натравить Китай на Тайвань, нежели делать из Японии «азиатскую Украину».

#Политика
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