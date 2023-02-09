Эксперт о планах США сделать из Японии азиатскую Украину: Это глупость какая-то

По словам экс-посла, Китай тоже не будет нападать на Японию, так как у него в этом нет никакого интереса. Он также добавил, что американские власти больше заинтересованы в том, чтобы натравить Китай на Тайвань, нежели делать из Японии «азиатскую Украину».