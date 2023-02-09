Экономист прокомментировал предложение властей бизнесу поделиться доходами

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
По словам специалиста, в настоящее время сложно говорить о каких-то “инвестиционных климатах”. Он также отметил, что сегодня государство может предложить выработать формулу, которая впоследствии будет действовать. Об этом пишет Pravda.Ru.
“Сейчас я не предвижу затухание этой неопределённости, не вижу возникновения стабильного инвестиционного климата в обозримой перспективе. Я вижу, что будут возникать экстраординарные деловые возможности, которые могут приносить сумасшедшие деньги. И государство, наверное, будет видеть эти сумасшедшие доходы и как-то просить поделиться ими”, - подытожил эксперт.