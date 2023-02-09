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Posted Сегодня, 10:21

Published Сегодня, 10:21

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

Экономист прокомментировал предложение властей бизнесу поделиться доходами

Сегодня, 10:21
В ответ на предложение властей РФ о единовременном добровольном взносе в бюджет с доходов крупного бизнеса за прошлый год, экономист Игорь Лавровский заявил, что традиционные формулы сейчас не работают.

По словам специалиста, в настоящее время сложно говорить о каких-то “инвестиционных климатах”. Он также отметил, что сегодня государство может предложить выработать формулу, которая впоследствии будет действовать. Об этом пишет Pravda.Ru.

 

“Сейчас я не предвижу затухание этой неопределённости, не вижу возникновения стабильного инвестиционного климата в обозримой перспективе. Я вижу, что будут возникать экстраординарные деловые возможности, которые могут приносить сумасшедшие деньги. И государство, наверное, будет видеть эти сумасшедшие доходы и как-то просить поделиться ими”, - подытожил эксперт.




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