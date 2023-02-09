Экономист прокомментировал предложение властей бизнесу поделиться доходами

“Сейчас я не предвижу затухание этой неопределённости, не вижу возникновения стабильного инвестиционного климата в обозримой перспективе. Я вижу, что будут возникать экстраординарные деловые возможности, которые могут приносить сумасшедшие деньги. И государство, наверное, будет видеть эти сумасшедшие доходы и как-то просить поделиться ими”, - подытожил эксперт.