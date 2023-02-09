До 200 тысяч. Сколько готовы платить стоматологам в Омской области

По данным сервиса «Люди в цифрах», наиболее высокие зарплаты в России предлагают стоматологам-ортопедам, диапазон зарплат для них составил в 2022 году от 92 до 230 тысяч рублей, далее следуют стоматологи-хирурги (от 70 до 200 тысяч), стоматологи-ортодонты (от 69 до 172 тысяч), стоматологи- терапевты (от 60 до 150 тысяч рублей).