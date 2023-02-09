До 200 тысяч. Сколько готовы платить стоматологам в Омской области

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Published Сегодня, 02:42
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Updated Сегодня, 02:43
Аналитики сервиса по поиску работы HeadHunter проанализировали рынок вакансий в сфере стоматологии. В Омской области за 2022 год на 12% снизился спрос на врачей-стоматологов. При этом самую высокую зарплату в этой индустрии в Омской области предлагают врачу стоматологу-ортопеду — до 200 000 рублей на руки. Вакансия открыта в Омске.
По данным сервиса «Люди в цифрах», наиболее высокие зарплаты в России предлагают стоматологам-ортопедам, диапазон зарплат для них составил в 2022 году от 92 до 230 тысяч рублей, далее следуют стоматологи-хирурги (от 70 до 200 тысяч), стоматологи-ортодонты (от 69 до 172 тысяч), стоматологи- терапевты (от 60 до 150 тысяч рублей).
Всего зарплата врачей выросла на 2% за прошлый год. Медицинские работники по-прежнему входят в топ-5 самых дефицитных специалистов в регионе. В 2022 году на одну вакансию для них приходилось, в среднем, всего 1 резюме, при норме 5-6 резюме на вакансию.