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До 200 тысяч. Сколько готовы платить стоматологам в Омской области

9 февраля 2023, 02:42
Фото: 1MI
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Стоматологам-ортопедам в Омской области готовы платить до 200 тысяч рублей

Спрос на врачей-стоматологов за год снизился в регионе на 12%.

Аналитики сервиса по поиску работы HeadHunter проанализировали рынок вакансий в сфере стоматологии. В Омской области за 2022 год на 12% снизился спрос на врачей-стоматологов. При этом самую высокую зарплату в этой индустрии в Омской области предлагают врачу стоматологу-ортопеду — до 200 000 рублей на руки. Вакансия открыта в Омске. 

По данным сервиса «Люди в цифрах», наиболее высокие зарплаты в России предлагают стоматологам-ортопедам, диапазон зарплат для них составил в 2022 году от 92 до 230 тысяч рублей, далее следуют стоматологи-хирурги (от 70 до 200 тысяч), стоматологи-ортодонты (от 69 до 172 тысяч), стоматологи- терапевты (от 60 до 150 тысяч рублей).

Всего зарплата врачей выросла на 2% за прошлый год. Медицинские работники по-прежнему входят в топ-5 самых дефицитных специалистов в регионе. В 2022 году на одну вакансию для них приходилось, в среднем, всего 1 резюме, при норме 5-6 резюме на вакансию.

Средняя зарплата омичей увеличилась до 48,6 тысяч рублей
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#Евгений Игишев#Стоматолог#Стоматология#Врач#Медицина#Вакансии#Омск#Омская область
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