Депутат Милонов: идеи англиканцев не повредят вере

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Общественной службой новостей назвал это очередной разновидностью ереси.
Парламентарий отметил, что раньше ереси основывались на неведении человека и поиске им Бога. Сейчас они базируются на гордыне.
По словам Милонова, английские «инноваторы» являются последователями одного из древнейших учений. Новая теория Англиканской церкви является примитивным видом сатанизма, и на истинной вере они никак не отразятся.
«Бог не бывает поругаем», - напомнил Милонов. Депутат уверен, что этой ереси со временем придет конец.