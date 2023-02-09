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Posted Сегодня, 07:17

Published Сегодня, 07:17

Modified Сегодня, 07:19

Updated Сегодня, 07:19

Депутат Милонов: идеи англиканцев не повредят вере

Сегодня, 07:17
Англиканская церковь рассматривает возможность введения гендерно-нейтральной терминологии, когда речь идет о Боге. Об этом сообщил епископ Личфилда Майкл Ипгрейв.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Общественной службой новостей назвал это очередной разновидностью ереси.

Парламентарий отметил, что раньше ереси основывались на неведении человека и поиске им Бога. Сейчас они базируются на гордыне.

По словам Милонова, английские «инноваторы» являются последователями одного из древнейших учений. Новая теория Англиканской церкви является примитивным видом сатанизма, и на истинной вере они никак не отразятся.

«Бог не бывает поругаем», - напомнил Милонов. Депутат уверен, что этой ереси со временем придет конец.

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