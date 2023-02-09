Деликатес с кишечной палочкой. В Омске нашли опасную красную икру

Лаборатория Омского референтного центра Россельхознадзора обнаружила в икре дрожжи и бактерии, сообщили в пресс-службе ведомства. В январе в ветеринарную лабораторию поступило три образца красной икры для исследования на микробиологические показатели. Два из них проверку не прошли. В одном образце нашли бактерии кишечной палочки, в другом — превышение количества дрожжей.