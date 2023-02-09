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Деликатес с кишечной палочкой. В Омске нашли опасную красную икру

9 февраля 2023, 08:10
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске в красной икре нашли кишечную палочку и превышение количества дрожжей

Икра, не соответствующая требованиям безопасности, должна быть уничтожена собственником.

Лаборатория Омского референтного центра Россельхознадзора обнаружила в икре дрожжи и бактерии, сообщили в пресс-службе ведомства. В январе в ветеринарную лабораторию поступило три образца красной икры для исследования на микробиологические показатели. Два из них проверку не прошли. В одном образце нашли бактерии кишечной палочки, в другом — превышение количества дрожжей.

«Протоколы испытаний переданы заказчику исследований. Известно, что в конце ноября 2022 года груз с икрой лососевых видов рыб весом более 850 кг был задержан специалистами управления Россельхознадзора по Омской области в АПП „Исилькуль“ (Исилькульский район) при попытке незаконного пересечения российско-казахстанской границы. Подконтрольный груз направлялся автотранспортом из Российской Федерации в Республику Казахстан», — сообщили в омском референтном центре Россельхознадзора.

Икра, не соответствующая требованиям безопасности, должна быть уничтожена собственником. За утилизацией проследят контролирующие органы.

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#Икра#Россельхознадзор#Контрабанда#Омск#Омская область#Евгений Игишев
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