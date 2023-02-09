Был одет в серую куртку с капюшоном, серую шапку. В Омске ищут пропавшего школьника

В Омской области каждый год пропадают сотни людей. Когда трагедия касается близких пропавшего, люди теряются, и не знают, что делать в этой ситуации. Есть распространенный миф, что якобы нужно подождать трое суток прежде чем подать заявление в полицию. На самом деле это не так. Город55 подготовил инструкцию, что делать, если у вас пропал близкий человек.