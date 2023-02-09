Был одет в серую куртку с капюшоном, серую шапку. В Омске ищут пропавшего школьника

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
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В Омске со вчерашнего вечера ищут 16-летнего школьника, пропавшего в центральном районе города. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Доброспас» в своем паблике.
По информации «Доброспаса», Максим Мошкин 8 февраля ушел из дома на улицы 20 лет РККА в школу, и до настоящего времени его местоположение неизвестно.
Приметы Максима: рост 156 см, глаза карие. Был одет в серую куртку с капюшоном, серую шапку с надписью «supra», синие джинсы. Фото пропавшего размещено в паблике поисково-спасательного отряда.
В Омской области каждый год пропадают сотни людей. Когда трагедия касается близких пропавшего, люди теряются, и не знают, что делать в этой ситуации. Есть распространенный миф, что якобы нужно подождать трое суток прежде чем подать заявление в полицию. На самом деле это не так. Город55 подготовил инструкцию, что делать, если у вас пропал близкий человек.