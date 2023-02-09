Брат из Швейцарии вызвался «приютить» египтянина, заказавшего убийство жены в Омске

Помочь в поисках исполнителя убийства подозреваемый попросил своего приятеля, а тот, недолго думая, рассказал обо всем силовикам. В результате вместо реального киллера к Мохамеду пришел оперативник уголовного розыска УМВД по Омской области, который взял аванс и через некоторое время принес фотографии с якобы подтверждением выполнения заказа. Египтянин отдал оставшуюся сумму и сразу же был задержан бойцами спецназа. На деле никто никого не убивал, а фото оказались постановочными.