Брат из Швейцарии вызвался «приютить» египтянина, заказавшего убийство жены в Омске

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
В Омске следователи СКР по Омской области продолжают разбираться во всех проволочках уголовного дела в отношении 41-летнего египетского бизнесмена Мохамеда А.Э., которого винят в организации убийства своей 40-летней супруги.
Между тем, Городу55 стала известна одна интересная деталь из ближнего родства подозреваемого. По данным нашего источника, брат Мохамеда живет в Швейцарии и уже связался с омскими силовиками, чтобы замолвить словечко за родственника.
«Брат заявил, что готов забрать подозреваемого в Швейцарию, если того отпустят на свободу», — рассказал собеседник издания.
Вот только как минимум в ближайшие два месяца эта затея обречена на провал, поскольку вчера судья отправил египтянина в СИЗО на 2 месяца, а в случае, если суд признает его виновным в инкриминируемых деяниях, то в России он задержится всерьез и надолго.
Напомним, по версии следствия, за 4 тысячи евро Мохамед пытался найти киллера для убийства своей супруги, с которой у него намечался бракоразводный процесс. По версии следователей, бизнесмен с двойным гражданством не хотел делить нажитое в браке и оставлять маленькую дочь с матерью.
Поводом для развода, как ранее сообщал Город55, стала молодая любовница, с которой египтянин остался жить в семейной квартире.
Помочь в поисках исполнителя убийства подозреваемый попросил своего приятеля, а тот, недолго думая, рассказал обо всем силовикам. В результате вместо реального киллера к Мохамеду пришел оперативник уголовного розыска УМВД по Омской области, который взял аванс и через некоторое время принес фотографии с якобы подтверждением выполнения заказа. Египтянин отдал оставшуюся сумму и сразу же был задержан бойцами спецназа. На деле никто никого не убивал, а фото оказались постановочными.
Сам египтянин на суде заявил, что его банально подставили и разыграли, а деньги он отдавал в счет некоего долга.