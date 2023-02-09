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Published Сегодня, 12:01

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Брат из Швейцарии вызвался «приютить» египтянина, заказавшего убийство жены в Омске

9 февраля 2023, 12:01
Фото: СКР по Омской области
Подозреваемый во время избрания меры пресечения
Однако в ближайшие два месяца по решению суда Мохамед А.Э будет «прописан» в следственном изоляторе.

В Омске следователи СКР по Омской области продолжают разбираться во всех проволочках уголовного дела в отношении 41-летнего египетского бизнесмена Мохамеда А.Э., которого винят в организации убийства своей 40-летней супруги.

Между тем, Городу55 стала известна одна интересная деталь из ближнего родства подозреваемого. По данным нашего источника, брат Мохамеда живет в Швейцарии и уже связался с омскими силовиками, чтобы замолвить словечко за родственника.

«Брат заявил, что готов забрать подозреваемого в Швейцарию, если того отпустят на свободу», — рассказал собеседник издания.

Вот только как минимум в ближайшие два месяца эта затея обречена на провал, поскольку вчера судья отправил египтянина в СИЗО на 2 месяца, а в случае, если суд признает его виновным в инкриминируемых деяниях, то в России он задержится всерьез и надолго.

Напомним, по версии следствия, за 4 тысячи евро Мохамед пытался найти киллера для убийства своей супруги, с которой у него намечался бракоразводный процесс. По версии следователей, бизнесмен с двойным гражданством не хотел делить нажитое в браке и оставлять маленькую дочь с матерью.

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Поводом для развода, как ранее сообщал Город55, стала молодая любовница, с которой египтянин остался жить в семейной квартире.

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Помочь в поисках исполнителя убийства подозреваемый попросил своего приятеля, а тот, недолго думая, рассказал обо всем силовикам. В результате вместо реального киллера к Мохамеду пришел оперативник уголовного розыска УМВД по Омской области, который взял аванс и через некоторое время принес фотографии с якобы подтверждением выполнения заказа. Египтянин отдал оставшуюся сумму и сразу же был задержан бойцами спецназа. На деле никто никого не убивал, а фото оказались постановочными.

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Сам египтянин на суде заявил, что его банально подставили и разыграли, а деньги он отдавал в счет некоего долга.

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