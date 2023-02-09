Американская группа Limp Bizkit выпустила клип с дипфейк-версиями президентов

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Видеоклип снял лидер группы Фред Дерст и режиссер Марк Класфельд пишет 360tv.ru, ссылаясь на YouTube-канал артистов.
С использованием дипфейк-технологий Дерст предстал в образе президента России Владимира Путина, гитарист — в образе главы Белого дома Джо Байдена, другие участники выступили в ролях президента Украины Владимира Зеленского, председателя КНР Си Цзиньпиня и главы КНДР Ким Чен Ына.
В клипе участники группы собрались в гараже для записи песни, она начинается со слов «Мы не можем изменить прошлое, но мы можем начать сегодня, чтобы сделать завтрашний день лучше».