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Posted Сегодня, 14:19

Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Американская группа Limp Bizkit выпустила клип с дипфейк-версиями президентов

Сегодня, 14:19
Группа Limp Bizkit применила дипфейк-технологии в съемках клипа на песню Out Of Style. В качестве участников группы выступили дипфейк-версии лидеров государств.

Видеоклип снял лидер группы Фред Дерст и режиссер Марк Класфельд пишет 360tv.ru, ссылаясь на YouTube-канал артистов.

С использованием дипфейк-технологий Дерст предстал в образе президента России Владимира Путина, гитарист — в образе главы Белого дома Джо Байдена, другие участники выступили в ролях президента Украины Владимира Зеленского, председателя КНР Си Цзиньпиня и главы КНДР Ким Чен Ына.

В клипе участники группы собрались в гараже для записи песни, она начинается со слов «Мы не можем изменить прошлое, но мы можем начать сегодня, чтобы сделать завтрашний день лучше».

#Культура#В мире
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