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Published Сегодня, 06:37

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Updated Сегодня, 06:39

Зимой и летом. Омичам рассказали о предстоящих спортивных и молодежных мероприятиях

8 февраля 2023, 06:37
Фото: 1MI
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Зимой омичи активно посещали городские катки и горки. В массовых «Рождественских катаниях» поучаствовали около 5000 человек.

Хоть и остался один календарный месяц зимы, у омичей пока еще есть возможность посетить зимние активности. Итогами и планами представители департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта поделились сегодня в Омском пресс-центре.

В Омске в этом зимнем сезоне работало 11 открытых катков в парках культуры и отдыха и спортучреждениях. Самые крупные из них — это «Красная звезда», «Юность», «Энергия» и ледовый дворец спорта им. Александра Кожевникова.

Традиционно большой интерес вызвали «Рождественские катания», которые прошли сразу на четырех площадках. Участие в них приняли почти 5 тысяч омичей.

«С каждым годом „Рождественские катания“ набирают популярность. Мы стараемся улучшать качество для омичей. Например, в этом году увеличили время, сделали его единым на всех катках, чтобы людям было проще попасть. Открытие прошло на самом большом катке — на „Красной звезде“, — отметил директор депспорта Дмитрий Зданович.

Появляется в Омске больше молодежных пространств. Самыми популярными являются «МЕСТО 8•20» и клуб «Кристалл». Последний открылся в конце 2022 года на Левобережье. Ремонт на сумму более 4 миллионов рублей длился на протяжении двух лет.

«Молодежные пространства „Кристалл“ и „8/20“ — это уникальные места в Омске. Для нас прежде всего молодежные пространства — это не просто точка притяжения, а основное условие реализации приоритетных государственных направлений молодежной политики. Сегодня „Кристалл“ наполнен тем, что хочет молодежь старшего возраста — с 20 лет и выше. Есть доступный интернет, игротека, возможность свободного пространства для общения и проведения каких-либо мероприятий. В нем приятно не просто отдыхать, но и работать», — рассказала замдиректора департамента спорта Нэиля Мальцева.
Фото: Сергей Сапоцкий / Пресс-служба администрации Омска

Также на пресс-конференции сообщили, что уже началась подготовка к летним спортивным и молодежным мероприятиям — Дню молодежи и «ВелоОмску».

«Июнь будет богат на молодежные события, потому что мы полностью хотим посвятить его молодежи. Кульминационной точкой станет День молодежи. А предвосхищать его будут Молодежная премия города Омска. Она будет посвящена году педагога и наставника», — добавила Нэиля Мальцева.

Что касается «ВелоОмска», то сейчас решается вопрос по месту проведения. Среди рассматриваемых вариантов площадь Бухгольца и Соборная площадь.

#Молодежь#День молодежи#Спорт#Спортивные соревнования#Массовые катания#Катания на коньках#Город#Общество#Новости#Омск#Дмитрий Зданович#Нэиля Мальцева#Юлия Истомина
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