Жителям ряда российских регионов стоит приготовиться к аномальным холодам

Следует одеваться потеплее и жителям Северо-Кавказского федерального округа. Так, например, в Дагестане температура будет даже на 13 градусов ниже нормы. Похожая ситуация будет и в таких регионах, как Северная Осетия, Ингушетия, Кабардино-Балкария, где столбик термометра опустится до минус 13 градусов.