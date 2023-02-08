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Posted Сегодня, 08:11

Published Сегодня, 08:11

Modified Сегодня, 08:13

Updated Сегодня, 08:13

Жителям ряда российских регионов стоит приготовиться к аномальным холодам

Сегодня, 08:11
Судя по данным научного руководителя российского Гидрометцентра Романа Вильфанда, жителям ряда российских регионов стоит приготовиться к аномальным холодам. Температура воздуха там может оказаться ниже нормы на семь градусов.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на ТАСС, метеоролог считает такую ситуацию неблагоприятной и опасной.

«Под ударом» окажутся Астраханская, Ростовская области и Калмыкия. Там температура может оказаться ниже нормы даже на 11 градусов с 9 по 11 февраля. При этом Калмыкию ждут 20-градусные морозы.

Следует одеваться потеплее и жителям Северо-Кавказского федерального округа. Так, например, в Дагестане температура будет даже на 13 градусов ниже нормы. Похожая ситуация будет и в таких регионах, как Северная Осетия, Ингушетия, Кабардино-Балкария, где столбик термометра опустится до минус 13 градусов.

К аномальным холодам также стоит подготовиться и жителям Сибири.



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