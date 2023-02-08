Жителям ряда российских регионов стоит приготовиться к аномальным холодам

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на ТАСС, метеоролог считает такую ситуацию неблагоприятной и опасной.
«Под ударом» окажутся Астраханская, Ростовская области и Калмыкия. Там температура может оказаться ниже нормы даже на 11 градусов с 9 по 11 февраля. При этом Калмыкию ждут 20-градусные морозы.
Следует одеваться потеплее и жителям Северо-Кавказского федерального округа. Так, например, в Дагестане температура будет даже на 13 градусов ниже нормы. Похожая ситуация будет и в таких регионах, как Северная Осетия, Ингушетия, Кабардино-Балкария, где столбик термометра опустится до минус 13 градусов.
К аномальным холодам также стоит подготовиться и жителям Сибири.