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Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

Выяснились необычные подробности о жизни кандидата в вице-мэры Омска Эдуарда Ягодки

8 февраля 2023, 10:41
Фото: Город55
иллюстрация
Омичей заинтересовали не только компетенции возможного вице-мэра, но и его многогранная личность.

После того, как в январе Горсовет утвердил новое расписание и выяснилось, что у мэра появится седьмой заместитель, наконец, появились новости о том, кого прочат на эту должность. Ранее мы писали о том, что новым вице-мэром по сообщению источников, близких к администрации, может стать Эдуард Ягодка.

Город55 выяснил интересные подробности из жизни предполагаемого кандидата. Человек Эдуард Ягодка оказался многогранный. Бывший главный федеральный инспектор по Камчатскому краю со стажем в ФСБ около 25 лет. Раньше он работал и в ведомстве Омской области. Участвовал в чеченской военной кампании.

Кроме служебного пути интересен еще и путь Эдуарда Ягодки как успешного отца. Его сын Кирилл Ягодка ранее руководил бюджетным учреждением Омска «Спортивный город», а сейчас возглавляет «Красную звезду».

К тому же, кандидат в вице-мэры настоящий поэт. За его авторством Омский государственный педагогический университет издал сразу два сборника стихов: «На Кавказе» (2003 г.) и «Ступени: стихи» (2006 г.). В публичном доступе их уже не найти из-за размера отпечатанного тиража.

А еще экс-работник ФСБ любит фотографироваться во время душевного отдыха на природе. И, в целом, навеял редакции ассоциации с бардом Лютиком из вселенной «Ведьмака». Совпали несколько пунктов: любовь к поэзии, к природе и работа на спецслужбы.

На пост седьмого вице-мэра Омска прочат выходца из ФСБ Эдуарда Ягодку
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#Дарья Зыкова#ФСБ#Поэзия#Вице-мэр Омска#Отставки и назначения#Власть#Общество#Город#Новости#Омск#Эдуард Ягодка#Мэрия
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