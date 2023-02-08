Выяснились необычные подробности о жизни кандидата в вице-мэры Омска Эдуарда Ягодки

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
После того, как в январе Горсовет утвердил новое расписание и выяснилось, что у мэра появится седьмой заместитель, наконец, появились новости о том, кого прочат на эту должность. Ранее мы писали о том, что новым вице-мэром по сообщению источников, близких к администрации, может стать Эдуард Ягодка.
Город55 выяснил интересные подробности из жизни предполагаемого кандидата. Человек Эдуард Ягодка оказался многогранный. Бывший главный федеральный инспектор по Камчатскому краю со стажем в ФСБ около 25 лет. Раньше он работал и в ведомстве Омской области. Участвовал в чеченской военной кампании.
Кроме служебного пути интересен еще и путь Эдуарда Ягодки как успешного отца. Его сын Кирилл Ягодка ранее руководил бюджетным учреждением Омска «Спортивный город», а сейчас возглавляет «Красную звезду».
К тому же, кандидат в вице-мэры настоящий поэт. За его авторством Омский государственный педагогический университет издал сразу два сборника стихов: «На Кавказе» (2003 г.) и «Ступени: стихи» (2006 г.). В публичном доступе их уже не найти из-за размера отпечатанного тиража.
А еще экс-работник ФСБ любит фотографироваться во время душевного отдыха на природе. И, в целом, навеял редакции ассоциации с бардом Лютиком из вселенной «Ведьмака». Совпали несколько пунктов: любовь к поэзии, к природе и работа на спецслужбы.