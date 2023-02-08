Выяснились необычные подробности о жизни кандидата в вице-мэры Омска Эдуарда Ягодки

После того, как в январе Горсовет утвердил новое расписание и выяснилось, что у мэра появится седьмой заместитель, наконец, появились новости о том, кого прочат на эту должность. Ранее мы писали о том, что новым вице-мэром по сообщению источников, близких к администрации, может стать Эдуард Ягодка.