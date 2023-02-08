Во Франции началась уже третья волна протестов из-за пенсионной реформы

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
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Updated Сегодня, 08:26
Парламентская оппозиция пытается предложением многочисленных поправок затормозить принятие пенсионной реформы во Франции. Простые работники в это время собираются на манифестации под руководством профсоюзов, пишет газета “Известия”.
Напомним, новая пенсионная реформа подразумевает выход французов на пенсию в 64 года вместо 62. В январе текущего года по франции прокатилось две волны антиреформаенных забастовок, в которых приняли участие более миллиона человек.
Так, 31 января на демонстрации вышли примерно 25% французских учителей, треть сотрудников железнодорожной сферы и около 40% сотрудников государственного энергетического гиганта EDF. Этот протест, по оценкам аналитиков, стал крупнейшим с 1995 года. Тогда, под давлением общественности, президент Жак Ширак вынужден был отложить принятие пенсионной реформы. Эммануэль Макрон, пока не обращает внимание на массовые протесты.
Официально реформа вводится из-за того, что французы стали дольше жить. Без повышения возраста выхода на пенсию, пенсионную систему страны ожидает значительный дефицит – до 33 млрд евро в год – это около половины оборонного бюджета государства. Следует отметить, что средний пенсионный возраст в Европе равняется 65 годам.
6 февраля проект реформы был направлен в парламент. К этому моменту премьер Элизабет Борн, прозванная за жесткость французской Маргарет Тэтчер решила смягчить удар. В частности, в проект реформы внесли поправку, согласно которой люди, начавшие работать в возрасте 20–21 года, смогут выходить на пенсию в 63. Сообщается, что данный шаг коснётся небольшого количества французов – до 30 000 человек, но даже он обойдётся правительству Франции примерно в миллиард евро в год.
Политологи считают, что уступку правительство сделало в качестве реверанса в сторону Республиканской партии. Это единственная партия, кроме правящей, признавшая необходимость пенсионной реформы. Остальные политсилы, как правые, так и левые, высказались против.
К началу парламентских дебатов по реформе 6 февраля оппозиционные фракции внесли в проект более 1000 поправок, чтобы “торпедировать” процесс. “Непокорная Франция” попыталась отклонить законопроект, а “Национальное объединение” предложило провести по данному вопросу референдум. Оба предложения были отклонены большинством парламентариев.
Оппоненты Макрона уже заявили, что из-за реформы женщины и мужчины будут в неравном положении. Многим женщинам теперь грозит более поздний выход на пенсию из-за перерыва в работе на рождение детей и уход за ними. Помимо этого реформа не решает проблему работы для пожилых французов, которых компании не хотят нанимать и не особо стараются удерживать. Наконец, реформа на учитывает проблемы людей, занимающихся тяжёлым физическим трудом. Бывшая уборщица, а сейчас депутат от “Непокорной Франции”, уже выступила в парламенте с речью, в которой рассказала о том, как тяжело просыпаться и сразу же чувствовать боль в спине.
МНогие французы, голосовавшие за Макрона только для того, чтобы президентом не стала Марин Ле Пен, считают, что хотя бы из благодарности за это действующий президент должен отказаться от пенсионной реформы.
— Большое количество левых избирателей, включая меня, которые в настоящее время вышли на протесты против пенсионных изменений Макрона, проголосовали за него как за президента. Но прежде всего для того, чтобы остановить [Марин] Ле Пен (она вышла во второй тур президентских выборов в 2022 году. — «Известия»), а не в поддержку его идеи о повышении пенсий. Поэтому мы вправе считать, что Макрон должен отказаться от своих планов, — сказала «Известиям» 45-летняя жительница региона Бретань Валери ле Блан.
Однодневные акции протеста по всей стране, которые будут продолжены 11 февраля. Их уже поддержали 8 крупнейших профсоюзов Франции, весь последний месяц демонстрирующих необычайное единство. Однако в последние дни в их стане стали раздаваться и более радикальные голоса. Например, глава Генеральной конфедерации труда Филипп Мартинес допустил, что вместо однодневных акций неповиновения Франции стоит перейти к стратегии непрерывных забастовок в ключевых отраслях промышленности – от железных дорог до нефтеперерабатывающих заводов и электростанций. По его словам, именно длительные забастовки на железных дорогах, а не уличные протесты, в свое время вынудили Жака Ширака отступить в 1995 году.