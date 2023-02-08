Во Франции началась уже третья волна протестов из-за пенсионной реформы

Оппоненты Макрона уже заявили, что из-за реформы женщины и мужчины будут в неравном положении. Многим женщинам теперь грозит более поздний выход на пенсию из-за перерыва в работе на рождение детей и уход за ними. Помимо этого реформа не решает проблему работы для пожилых французов, которых компании не хотят нанимать и не особо стараются удерживать. Наконец, реформа на учитывает проблемы людей, занимающихся тяжёлым физическим трудом. Бывшая уборщица, а сейчас депутат от “Непокорной Франции”, уже выступила в парламенте с речью, в которой рассказала о том, как тяжело просыпаться и сразу же чувствовать боль в спине.