В передовиках. Сотрудники «Омскэлектро» в ОмГТУ обучаются современным технологиям

Занятия у 37 линейных руководителей АО «Омскэлектро» проходят в очном и дистанционном формате. В аудиториях у инженеров и технического состава предприятия есть возможность на современном действующем оборудовании, которое стоит на каждой подстанции, отработать целый комплекс мероприятий по срабатыванию релейной защиты при аварийных режимах, смоделировать аварию в энергосистеме и на практике устранить поломку, разобраться в настройке терминалов релейной защиты. Это полезно, так на подстанции энергетики именно с этим и имеют дело.