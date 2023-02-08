В передовиках. Сотрудники «Омскэлектро» в ОмГТУ обучаются современным технологиям

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
В день российской науки — 8 февраля — началось сотрудничество АО «Омскэлектро» и Омского государственного технического университета. До 31 марта 2023 года включительно сотрудников компании ждет обучение по программе повышения квалификации в объеме 72 часов.
Занятия у 37 линейных руководителей АО «Омскэлектро» проходят в очном и дистанционном формате. В аудиториях у инженеров и технического состава предприятия есть возможность на современном действующем оборудовании, которое стоит на каждой подстанции, отработать целый комплекс мероприятий по срабатыванию релейной защиты при аварийных режимах, смоделировать аварию в энергосистеме и на практике устранить поломку, разобраться в настройке терминалов релейной защиты. Это полезно, так на подстанции энергетики именно с этим и имеют дело.
Сотрудники АО «Омскэлектро», уже приступившие к обучению, отмечают важность развития цифровизации в системе электроснабжения.
«Раньше Омскэлектро вынужден был отправлять аварийную бригаду на отключение света. На то, чтобы добраться до места поломки, уходило не менее часа. А современная цифровизация подстанции допускает, что диспетчер, сидя на своем рабочем месте, в течение минуты может получить сигнал об аварии. И он уже будет знать, что, где и как отключилось. В разы сокращается время ликвидации аварийного отключения», — рассказал начальник Северного района электрических сетей Анатолий Суставов.
Омская область в передовиках по развитию цифровизации в электросетевом комплексе. Цифровая трансформация компании пойдет только на пользу.
«Совместно с Омским политехом мы смогли составить общую программу по обучению наших специалистов тем основам искусственного интеллекта, цифровой трансформации и всем остальным дисциплинам, которые будут нам необходимы на протяжении следующих лет. Я надеюсь, это только первый пробный шаг, и мы дальше будем расширять наше сотрудничество», — отметил генеральный директор АО «Омскэлектро» Андрей Жуковский.
В Омске проводится огромная работа по модернизации подстанций, количество которых сегодня достигает двух тысяч. Благодаря внедрению цифровых технологий они смогут работать без вмешательства человека.
Стоит отметить, что открытие новой программы стало возможным после того, как Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» вошел в число победителей конкурса на предоставление грантов на разработку программ бакалавриата и магистратуры по профилю «Искусственный интеллект». А Омский политех выступил соисполнителем по данному гранту и будет реализовывать совместно разработанную образовательную программу.
«Программа вызвала живой интерес у „Омскэлектро“, и на базе совместных разработок Омска и Питера компания решила пройти программу повышения квалификации сотрудников», — уточнил ректор ОмГТУ Дмитрий Маевский.
В процессе обучения сотрудникам предстоит освоить такие модули, как машинное обучение, система управления цифровыми подстанциями, программное обеспечение, диспетчеризация, надежность электроэнергетических систем.
«Сегодня в отрасли есть ряд задач, которые должны решать специалисты, понимающие одновременно энергетические и IT технологии. Программа закрывает обе компетенции», — пояснил заведующий кафедры «Информатика и вычислительная техника» ОмГТУ Александр Грицай.
Добавим, что после прохождения обучения все сотрудники компании получат удостоверения о повышении квалификации.