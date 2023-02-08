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В передовиках. Сотрудники «Омскэлектро» в ОмГТУ обучаются современным технологиям

8 февраля 2023, 13:15
Фото: Город55
АО «Омскэлектро» и ОмГТУ в день науки начали свое сотрудничество. До 31 марта 2023 года сотрудники компании будут повышать квалификацию и обучаться на современном оборудовании. Это будет еще один шаг к обеспечению жителей бесперебойным электроснабжением.

В день российской науки — 8 февраля — началось сотрудничество АО «Омскэлектро» и Омского государственного технического университета. До 31 марта 2023 года включительно сотрудников компании ждет обучение по программе повышения квалификации в объеме 72 часов.

Занятия у 37 линейных руководителей АО «Омскэлектро» проходят в очном и дистанционном формате. В аудиториях у инженеров и технического состава предприятия есть возможность на современном действующем оборудовании, которое стоит на каждой подстанции, отработать целый комплекс мероприятий по срабатыванию релейной защиты при аварийных режимах, смоделировать аварию в энергосистеме и на практике устранить поломку, разобраться в настройке терминалов релейной защиты. Это полезно, так на подстанции энергетики именно с этим и имеют дело.

Сотрудники обучаются на современном оборудовании.
Фото: Город55

Сотрудники АО «Омскэлектро», уже приступившие к обучению, отмечают важность развития цифровизации в системе электроснабжения.

«Раньше Омскэлектро вынужден был отправлять аварийную бригаду на отключение света. На то, чтобы добраться до места поломки, уходило не менее часа. А современная цифровизация подстанции допускает, что диспетчер, сидя на своем рабочем месте, в течение минуты может получить сигнал об аварии. И он уже будет знать, что, где и как отключилось. В разы сокращается время ликвидации аварийного отключения», — рассказал начальник Северного района электрических сетей Анатолий Суставов.
Анатолий Суставов, Дмитрий Ларин, Виталий Попов, Александр Киселев.
Фото: АО Омскэлектро»

Омская область в передовиках по развитию цифровизации в электросетевом комплексе. Цифровая трансформация компании пойдет только на пользу.

«Совместно с Омским политехом мы смогли составить общую программу по обучению наших специалистов тем основам искусственного интеллекта, цифровой трансформации и всем остальным дисциплинам, которые будут нам необходимы на протяжении следующих лет. Я надеюсь, это только первый пробный шаг, и мы дальше будем расширять наше сотрудничество», — отметил генеральный директор АО «Омскэлектро» Андрей Жуковский.
Дмитрий Маевский и Андрей Жуковский стали сотрудничать.
Фото: Город55

В Омске проводится огромная работа по модернизации подстанций, количество которых сегодня достигает двух тысяч. Благодаря внедрению цифровых технологий они смогут работать без вмешательства человека.

Фото: Город55

Стоит отметить, что открытие новой программы стало возможным после того, как Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» вошел в число победителей конкурса на предоставление грантов на разработку программ бакалавриата и магистратуры по профилю «Искусственный интеллект». А Омский политех выступил соисполнителем по данному гранту и будет реализовывать совместно разработанную образовательную программу.

Фото: Город55
«Программа вызвала живой интерес у „Омскэлектро“, и на базе совместных разработок Омска и Питера компания решила пройти программу повышения квалификации сотрудников», — уточнил ректор ОмГТУ Дмитрий Маевский.

В процессе обучения сотрудникам предстоит освоить такие модули, как машинное обучение, система управления цифровыми подстанциями, программное обеспечение, диспетчеризация, надежность электроэнергетических систем.

Александр Грицай.
Фото: Город55
«Сегодня в отрасли есть ряд задач, которые должны решать специалисты, понимающие одновременно энергетические и IT технологии. Программа закрывает обе компетенции», — пояснил заведующий кафедры «Информатика и вычислительная техника» ОмГТУ Александр Грицай.

Добавим, что после прохождения обучения все сотрудники компании получат удостоверения о повышении квалификации.

#Юлия Истомина#АО «Омскэлектро»#ОмГТУ#Сотрудничество#Электроэнергия#Университет#Программа#Электричество#Общество#Город#Новости#Омск#Андрей Жуковский#Дмитрий Маевский#Александр Грицай
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