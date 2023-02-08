Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:20

Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

В Омской области назначили нового заместителя министра энергетики и ЖКХ

8 февраля 2023, 11:20
Фото: Минэнерго и ЖКК Омской области
Святослав Комерзан около 3 лет занимал должность начальника управления жилищной политики Минэнерго и ЖКК Омской области.

На заседании регионального правительства 8 февраля 2023 года объявили нового заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области. Должность занял — Святослав Комерзан, об этом сообщили в Минэнерго и ЖКК Омской области.

Святослав Владиславович в роли нового заместителя займется:

  • переселением граждан из аварийного жилья;
  • капитальным ремонтом многоквартирных домов;
  • реализацией мероприятий программы «Формирование комфортной городской среды».

Отметим, что Святослав Комерзан работает в органах исполнительной власти пятнадцать лет и имеет опыт в сфере ЖКХ.

Ранее в регионе назначили сразу двух министров и главу Фонда капремонта. 

Названо имя нового министра образования Омской области
Узнать подробнее
В Омской области назначили нового министра строительства
Узнать подробнее
В Омске официально назначили нового директора регионального Фонда капремонта
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Омск#Министр энергетики#Общество#Город#Назначение#Назначение министр#Новости#Омская область
Подпишитесь
Глава омского депарха — депутатам: «Детсад над бомбоубежищем — это на крайний случай»
Сегодня, 09:30
На пост седьмого вице-мэра Омска прочат выходца из ФСБ Эдуарда Ягодку
Сегодня, 04:57
«У нас беда на большую букву Б!»: омские депутаты упрекнули чиновников в равнодушии
Сегодня, 05:57
Не почувствуют перехода. В депспорта сообщили о судьбе коллективов «Красной звезды»
Сегодня, 06:44
Инсайд. Дмитрий Медведев прилетит в Омск на встречу с губернатором
Сегодня, 05:04