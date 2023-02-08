В Омской области назначили нового заместителя министра энергетики и ЖКХ

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
На заседании регионального правительства 8 февраля 2023 года объявили нового заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области. Должность занял — Святослав Комерзан, об этом сообщили в Минэнерго и ЖКК Омской области.
Святослав Владиславович в роли нового заместителя займется:
Отметим, что Святослав Комерзан работает в органах исполнительной власти пятнадцать лет и имеет опыт в сфере ЖКХ.
Ранее в регионе назначили сразу двух министров и главу Фонда капремонта.