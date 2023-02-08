В Омске посетителя кафе жестоко избил из жажды наживы случайный собутыльник

Выяснилось, что пострадавший отдыхал в кафе на ул. 17-й Военный городок, неподалеку от которого его и нашли. Из заведения он вышел в подпитии, его вызвались проводить двое ранее незнакомых посетителей. Мужчину перевели через дорогу, а потом один из «провожатых» напал на пострадавшего. Он пытался отобрать наплечную сумку, пострадавший упал и получил от злоумышленника удары по голове и по телу. Сумка досталась нападавшему. Он оставил себе ключи от автомобиля и банковские карты. Остальное выбросил. Скорую помощь вызвал впоследствии второй «провожатый», который вернулся в кафе.