В Омске посетителя кафе жестоко избил из жажды наживы случайный собутыльник

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Пресс-служба УМВД Омской области сообщила о том, что в Центральном округе произошло разбойное нападение на посетителя кафе.
В отдел полиции №10 в 14:00 поступило сообщение из больницы, что к ним с улицы доставлен 48-летний мужчина в тяжелом состоянии со следами побоев. Сотрудники уголовного розыска опросили местных жителей, посетителей кафе, расположенного неподалеку, просмотрели записи камер с фасада здания.
Выяснилось, что пострадавший отдыхал в кафе на ул. 17-й Военный городок, неподалеку от которого его и нашли. Из заведения он вышел в подпитии, его вызвались проводить двое ранее незнакомых посетителей. Мужчину перевели через дорогу, а потом один из «провожатых» напал на пострадавшего. Он пытался отобрать наплечную сумку, пострадавший упал и получил от злоумышленника удары по голове и по телу. Сумка досталась нападавшему. Он оставил себе ключи от автомобиля и банковские карты. Остальное выбросил. Скорую помощь вызвал впоследствии второй «провожатый», который вернулся в кафе.
Оперативники задержали 22-летнего жителя Советского округа. Ранее его уже судили за кражу, вымогательство и причинение тяжкого вреда здоровью. В квартире нашлись похищенные вещи. Сумку нашли неподалеку от места нападения.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего». Мужчине грозит срок до 15 лет. Пока что его заключили под стражу. Потерпевший же в настоящее время находится в больнице без сознания.