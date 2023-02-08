В Омске откроют новые предприятия для утилизации старых автомобильных шин

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Сегодня, 8 февраля депутаты городской Совета на комитете по вопросам жилищно-коммунального хозяйства обсудили вопрос об утилизации шин.
Руководитель УДХБ Галина Зурнаджан сообщила, что рамочные договоры уже заключили с несколькими новыми компаниями в городе, которые теперь займутся утилизацией шин. Компании будут принимать от 10-40 тонн. В данный момент компании получают лицензию и в зависимости от объемов настраивают оборудования. Сотрудничество начнется, как только они заработают, предположительно уже в этом году.
Отметим, что в 2022 году в Омске работники управления дорожного хозяйства и благоустройства собрали 260 тонн старых шин.