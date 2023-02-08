В Омске откроют новые предприятия для утилизации старых автомобильных шин

Руководитель УДХБ Галина Зурнаджан сообщила, что рамочные договоры уже заключили с несколькими новыми компаниями в городе, которые теперь займутся утилизацией шин. Компании будут принимать от 10-40 тонн. В данный момент компании получают лицензию и в зависимости от объемов настраивают оборудования. Сотрудничество начнется, как только они заработают, предположительно уже в этом году.