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Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

В Омске откроют новые предприятия для утилизации старых автомобильных шин

8 февраля 2023, 13:43
Фото: Город55
В 2023 году утилизацией займутся несколько новых фирм.

Сегодня, 8 февраля депутаты городской Совета на комитете по вопросам жилищно-коммунального хозяйства обсудили вопрос об утилизации шин.

Руководитель УДХБ Галина Зурнаджан сообщила, что рамочные договоры уже заключили с несколькими новыми компаниями в городе, которые теперь займутся утилизацией шин. Компании будут принимать от 10-40 тонн. В данный момент компании получают лицензию и в зависимости от объемов настраивают оборудования. Сотрудничество начнется, как только они заработают, предположительно уже в этом году.

Отметим, что в 2022 году в Омске работники управления дорожного хозяйства и благоустройства собрали 260 тонн старых шин.

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#Ксения Карагодина#Утилизация мусора#Общество#Город#Жалобы#Новости#Омск#Омская область
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