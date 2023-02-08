В Омске бабушка с маленьким внуком заплутала на льду замерзшего Иртыша

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
Банальная прогулка по Иртышской Набережной в Омске чуть было не закончилась трагедией для 60-летней женщины и ее 3-летнего внука. В какой-то момент женщина и ребенок оказались на льду Иртыша и заблудились.
«В отдел полиции № 3 по городу Омску позвонила жительница Кировского округа, которая рассказала, что она заблудилась вместе с маленьким внуком. По словам бабушки, они гуляли по Иртышской Набережной и в какой-то момент ребенок вышел на лед Иртыша, чтобы посмотреть рыбок», — рассказали в УМВД по городу Омску.
Затем мальчик побежал за лыжниками, а бабушка последовала за ним. Вся эта прогулка в конечном итоге закончилась тем, что омичка с внуком заблудилась в кустах и деревьях на одном из островов на Иртыше.
«По телефону сотрудники ППС и участковый выяснили ориентир на правом берегу — три высотных дома. Затем прошлись вдоль берега реки к указанному месту, где и нашли женщину с малолетним ребенком», — пояснили в городской полиции.
Заплутавших путников посадили в служебный автомобиль, и напоили горячим чаем. Прибывшие по вызову врачи осмотрели ребенка и оценили его состояние, как удовлетворительное – не требующее медицинской помощи.