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Posted Сегодня, 06:57

Published Сегодня, 06:57

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

В Омске бабушка с маленьким внуком заплутала на льду замерзшего Иртыша

8 февраля 2023, 06:57
Фото: Город55
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Возвращать заблудившихся путников домой пришлось полицейским.

Банальная прогулка по Иртышской Набережной в Омске чуть было не закончилась трагедией для 60-летней женщины и ее 3-летнего внука. В какой-то момент женщина и ребенок оказались на льду Иртыша и заблудились.

«В отдел полиции № 3 по городу Омску позвонила жительница Кировского округа, которая рассказала, что она заблудилась вместе с маленьким внуком. По словам бабушки, они гуляли по Иртышской Набережной и в какой-то момент ребенок вышел на лед Иртыша, чтобы посмотреть рыбок», — рассказали в УМВД по городу Омску.

Затем мальчик побежал за лыжниками, а бабушка последовала за ним. Вся эта прогулка в конечном итоге закончилась тем, что омичка с внуком заблудилась в кустах и деревьях на одном из островов на Иртыше.

«По телефону сотрудники ППС и участковый выяснили ориентир на правом берегу — три высотных дома. Затем прошлись вдоль берега реки к указанному месту, где и нашли женщину с малолетним ребенком», — пояснили в городской полиции.
Видео: УМВД по Омской области

Заплутавших путников посадили в служебный автомобиль, и напоили горячим чаем. Прибывшие по вызову врачи осмотрели ребенка и оценили его состояние, как удовлетворительное – не требующее медицинской помощи.

#ЧП#Дети#Заблудился#Общество#Город#Происшествия#Полиция#Новости#Омск#Омская область#Россия#Василий Попов#Видео
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