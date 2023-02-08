В Екатеринбурге полиция второй раз за месяц разнимала иностранных студентов в УрФУ

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на городское УМВД, хотя в полицию по этому поводу никто не обращался, она проверяет сообщение о драке.
Свою проверку проводят и в вузе.
По некоторым данным, на этот раз что-то не поделили двое студентов. В результате у одного сломан нос, второй побит сковородкой. Судя по фотографиям, по пути дерущиеся побили посуду.
В январе тоже дрались в общежитии в этого вуза иностранные студенты.