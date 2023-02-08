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Posted Сегодня, 07:51

Published Сегодня, 07:51

Modified Сегодня, 07:53

Updated Сегодня, 07:53

В Екатеринбурге полиция второй раз за месяц разнимала иностранных студентов в УрФУ

Сегодня, 07:51
В Екатеринбурге полицейским второй раз за месяц пришлось разнимать в общежитии УрФУ дерущихся иностранных студентов.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на городское УМВД, хотя в полицию по этому поводу никто не обращался, она проверяет сообщение о драке.

Свою проверку проводят и в вузе.

По некоторым данным, на этот раз что-то не поделили двое студентов. В результате у одного сломан нос, второй побит сковородкой. Судя по фотографиям, по пути дерущиеся побили посуду.

В январе тоже дрались в общежитии в этого вуза иностранные студенты.




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