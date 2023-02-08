В ДГХ предположили, что строительство крематория в Омске так и не начнется

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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Updated Сегодня, 06:34
В Омском городском совете сегодня обсуждали проблемы похоронного дела. Как уже писал Город55, администрация вынуждена принимать меры «для предотвращения обострения ситуации в сфере похоронного дела». Об этих мерах и рассказал членам парламентского комитета по вопросам ЖКХ заместитель директора департамента городского хозяйства Николай Машков.
Чиновники планируют построить два новых кладбища (на Левобережье и в районе Морозовки), прирезать 33 гектара земли к Старо-Северному мемориальному кладбищу. Кроме того, в Омске ведется подготовка к строительству крематория: в августе прошлого года мэрия выдала соответствующее разрешение ООО «Феникс». Однако здесь перспективы туманные.
— «Феникс» так и не начал строительство, — рассказал Машков, отвечая на уточняющий вопрос. — У меня есть подозрение, что он и не начнет или будет продлевать разрешение.
Срок действия документа истекает в августе 2023 года, так что сроки уже поджимают. Напомним: «Феникс» планировал построить на 3-й Казахстанской одноэтажное здание общей площадью 1697.4 кв. метров. Интересно, что известный омский бизнесмен Виктор Шкуренко построил крематорий в Ростове-на-Дону, потому что в Омске, по его словам, возникли нерешаемые проблемы с оформлением земельного участка.