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Posted 8 февраля 2023, 06:32

Published 8 февраля 2023, 06:32

Modified 8 февраля 2023, 06:34

Updated 8 февраля 2023, 06:34

иллюстрация

В ДГХ предположили, что строительство крематория в Омске так и не начнется

8 февраля 2023, 06:32
Фото: 1MI. иллюстрация
Срок действия разрешения истекает уже через полгода.

В Омском городском совете сегодня обсуждали проблемы похоронного дела. Как уже писал Город55, администрация вынуждена принимать меры «для предотвращения обострения ситуации в сфере похоронного дела». Об этих мерах и рассказал членам парламентского комитета по вопросам ЖКХ заместитель директора департамента городского хозяйства Николай Машков.

Чиновники планируют построить два новых кладбища (на Левобережье и в районе Морозовки), прирезать 33 гектара земли к Старо-Северному мемориальному кладбищу. Кроме того, в Омске ведется подготовка к строительству крематория: в августе прошлого года мэрия выдала соответствующее разрешение ООО «Феникс». Однако здесь перспективы туманные.

— «Феникс» так и не начал строительство, — рассказал Машков, отвечая на уточняющий вопрос. — У меня есть подозрение, что он и не начнет или будет продлевать разрешение.

Срок действия документа истекает в августе 2023 года, так что сроки уже поджимают. Напомним: «Феникс» планировал построить на 3-й Казахстанской одноэтажное здание общей площадью 1697.4 кв. метров. Интересно, что известный омский бизнесмен Виктор Шкуренко построил крематорий в Ростове-на-Дону, потому что в Омске, по его словам, возникли нерешаемые проблемы с оформлением земельного участка.

 

Компания Виктора Шкуренко «Регионпиво» построила крематорий в Ростове
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#Николай Эйхвальд#Город#Новости#Крематорий#Городской Совет
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