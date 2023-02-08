В ДГХ предположили, что строительство крематория в Омске так и не начнется

Срок действия документа истекает в августе 2023 года, так что сроки уже поджимают. Напомним: «Феникс» планировал построить на 3-й Казахстанской одноэтажное здание общей площадью 1697.4 кв. метров. Интересно, что известный омский бизнесмен Виктор Шкуренко построил крематорий в Ростове-на-Дону, потому что в Омске, по его словам, возникли нерешаемые проблемы с оформлением земельного участка.