Ученый из Лондона заявил, что искусственные подсластители вреднее сахара

“Замена сахара искусственными подсластителями, на первый взгляд, кажется идеальным решением для профилактики появления лишнего веса, но это не работает, Если вы ощущаете сладость во рту, то тем самым подготавливаете организм к приёму сахара. А когда он не поступает, то это нарушает метаболизм, поскольку тело вырабатывает инсулин для переработки сахара”, - подчеркнул профессор.