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Posted Сегодня, 11:38

Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

Ученый из Лондона заявил, что искусственные подсластители вреднее сахара

Сегодня, 11:38
Профессор Крис ван Таллекен из Университетского колледжа Лондона, а также другие авторитетные ученые утверждают, что искусственные подсластители не являются такими безобидными, как многие думают. В ряде случаях они наносят еще больший вред организму, чем обычный сахар.

В частности, любители напитков с искусственными подсластителями имеют больше шансов не только набрать лишний вес, но и получить сопутствующие заболевания вроде сахарного диабета. Об этом пишет Pravda.Ru.

 

“Замена сахара искусственными подсластителями, на первый взгляд, кажется идеальным решением для профилактики появления лишнего веса, но это не работает,  Если вы ощущаете сладость во рту, то тем самым подготавливаете организм к приёму сахара. А когда он не поступает, то это нарушает метаболизм, поскольку тело вырабатывает инсулин для переработки сахара”, - подчеркнул профессор.

 

Ученый считает, что дополнительное количество инсулина на некоторое время снижает уровень глюкозы в крови, но из-за этого человек еще с большей жадностью ищет сладкую и богатую углеводами пищу,



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