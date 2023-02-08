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Posted Сегодня, 05:16

Published Сегодня, 05:16

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

Стало известно, кто будет исполнять обязанности ректора ОмГПУ

8 февраля 2023, 05:16
Фото: 1MI
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В кресло руководителя вуза с приставкой «и.о.» сядет проректор по учебной работе Наталья Макарова.

В ОмГПУ рассказали, кто будет исполнять обязанности ректора вместо Ивана Крота, которого недавно назначили региональным министром образования.

Исполнять обязанности будет экс-проректор по учебной работе, профессор кафедры экономики, менеджмента и маркетинга Наталья Макарова.

В вузе отметили, что Макарова является выпускницей ОмГПУ 2001 года.

Напомним, в конце января пост министра образования покинула Татьяна Дернова. Вместо нее губернатор назначил министром ректора ОмГПУ Ивана Кротта. Он же назвал свое назначение «неожиданным».

Неожиданный поворот. Кротт прокомментировал свое назначение министром образования
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#Василий Попов#Высшее образование#Вуз#Назначение#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Россия#Иван кротт#Наталья Макарова
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