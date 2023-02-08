Стало известно, кто будет исполнять обязанности ректора ОмГПУ

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
В ОмГПУ рассказали, кто будет исполнять обязанности ректора вместо Ивана Крота, которого недавно назначили региональным министром образования.
Исполнять обязанности будет экс-проректор по учебной работе, профессор кафедры экономики, менеджмента и маркетинга Наталья Макарова.
В вузе отметили, что Макарова является выпускницей ОмГПУ 2001 года.
Напомним, в конце января пост министра образования покинула Татьяна Дернова. Вместо нее губернатор назначил министром ректора ОмГПУ Ивана Кротта. Он же назвал свое назначение «неожиданным».