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Posted Сегодня, 15:27

Published Сегодня, 15:27

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

Стали известны породы собак, не способных охранять территорию

8 февраля 2023, 15:27
Фото: piqsels.com
Хаски и маламуты не будут охранять ваш двор и дом, потому что лишены сторожевого инстинкта.

Как рассказал в разговоре с News.ru ветеринар Богдан Галкин, собаки, представляющие северные породы (хаски, маламуты), не обладают сторожевым инстинктом, а потому вырастить из них охрану не кажется возможным.

Собаки северных пород выведены в качестве ездовых. Они привязаны к хозяину, агрессию проявляют исключительно при необходимости самообороны и крайне редко нападают на людей. Эти стайные животные очень активны и требуют от хозяев особого внимания. Любые попытки тренировать таких псов на охрану придомовой территории могут привести к их бегству.

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