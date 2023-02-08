Стали известны породы собак, не способных охранять территорию

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
Как рассказал в разговоре с News.ru ветеринар Богдан Галкин, собаки, представляющие северные породы (хаски, маламуты), не обладают сторожевым инстинктом, а потому вырастить из них охрану не кажется возможным.
Собаки северных пород выведены в качестве ездовых. Они привязаны к хозяину, агрессию проявляют исключительно при необходимости самообороны и крайне редко нападают на людей. Эти стайные животные очень активны и требуют от хозяев особого внимания. Любые попытки тренировать таких псов на охрану придомовой территории могут привести к их бегству.