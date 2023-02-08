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Posted Сегодня, 08:19

Published Сегодня, 08:19

Modified Сегодня, 08:19

Updated Сегодня, 08:19

Сейсмолог Шебалин прокомментировал землетрясение в Турции

Сегодня, 08:19
6 февраля на границе Турции и Сирии произошло крупное землетрясение. Из-за подземных толчков на три метра сдвинулась Аравийская плита. Об этом заявил итальянский вулканолог Карло Дольони.

Директор института теории прогноза землетрясений Петр Шебалин в беседе с Общественной службой новостей рассказал о последствиях такого геологического сдвига.

Прежде всего эксперт отметил, что считает преувеличением слова о трехметровой подвижке тектонической плиты даже в эпицентре землетрясения. Максимальный сдвиг не мог быть больше одного метра.

Шебалин также прокомментировал ситуацию с возможным усилением вулканической активности после стихийного бедствия. Он вспомнил Гавайские острова, где землетрясение и извержение вулкана произошли практически одновременно. Однако о первопричинах здесь сложно делать выводы. Что касается Турции, то вряд ли там будет извержение вулкана.

В то же время эксперт не отрицает того факта, что вулканизм и землетрясения связаны между собой. Он сослался на физическую карту мира, где четко можно заметить, что вулканы находятся в регионах с высокой сейсмологической активностью.

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