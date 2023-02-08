Сейсмолог Шебалин прокомментировал землетрясение в Турции

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Директор института теории прогноза землетрясений Петр Шебалин в беседе с Общественной службой новостей рассказал о последствиях такого геологического сдвига.
Прежде всего эксперт отметил, что считает преувеличением слова о трехметровой подвижке тектонической плиты даже в эпицентре землетрясения. Максимальный сдвиг не мог быть больше одного метра.
Шебалин также прокомментировал ситуацию с возможным усилением вулканической активности после стихийного бедствия. Он вспомнил Гавайские острова, где землетрясение и извержение вулкана произошли практически одновременно. Однако о первопричинах здесь сложно делать выводы. Что касается Турции, то вряд ли там будет извержение вулкана.
В то же время эксперт не отрицает того факта, что вулканизм и землетрясения связаны между собой. Он сослался на физическую карту мира, где четко можно заметить, что вулканы находятся в регионах с высокой сейсмологической активностью.