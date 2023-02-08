С перерезанным горлом. Появилось фото, на которое клюнул египтянин, заказавший омичку

Posted Сегодня, 18:34
Published Сегодня, 18:34
Modified Сегодня, 18:35
Updated Сегодня, 18:35
В распоряжении Города55 оказались постановочные фотографии, которые якобы доказывали убийство 40-летней омички по заказу ее 41-летнего мужа-египтянина.
На кадрах видно, что женщина лежит прислонившись к стене какого-то дома, у нее перерезано горло и она истекает кровью.
Собственно эти самые фотографии киллер, в роли которого был оперативник уголовного розыска и показал заказчику, – омскому бизнесмену с египетскими корнями Мохамеду А.Э. За это кровавое действо последний передал второй транш в 3 тысячи Евро, а до того был аванс в 1 тысячу Евро, после чего был задержан.
Напомним, как ранее сообщал Город55, у Мохамеда появилась молодая любовница и впереди его ждал развод с законной супругой. Вот только неверный муженек, ни в какую не хотел делить имущество и ребенка, то есть оставлять дочь с матерью, вот и попросил приятеля подыскать ему исполнителя. Однако тот сдал товарища силовикам.
После задержания на египтянина завели уголовное дело и по ходатайству следствия арестовали, поскольку он мог скрыться, так как имеет двойное гражданство.