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Posted Сегодня, 18:34

Published Сегодня, 18:34

Modified Сегодня, 18:35

Updated Сегодня, 18:35

С перерезанным горлом. Появилось фото, на которое клюнул египтянин, заказавший омичку

8 февраля 2023, 18:34
Постановочное фото, выполненное оперативниками
На постановочных кадрах женщина полулежит, прислонившись к стене и истекает кровью.

В распоряжении Города55 оказались постановочные фотографии, которые якобы доказывали убийство 40-летней омички по заказу ее 41-летнего мужа-египтянина.

На кадрах видно, что женщина лежит прислонившись к стене какого-то дома, у нее перерезано горло и она истекает кровью.

Собственно эти самые фотографии киллер, в роли которого был оперативник уголовного розыска и показал заказчику, – омскому бизнесмену с египетскими корнями Мохамеду А.Э.  За это кровавое действо последний передал второй транш в 3 тысячи Евро, а до того был аванс в 1 тысячу Евро, после чего был задержан.

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Напомним, как ранее сообщал Город55, у Мохамеда появилась молодая любовница и впереди его ждал развод с законной супругой. Вот только неверный муженек, ни в какую не хотел делить имущество и ребенка, то есть оставлять дочь с матерью, вот и попросил приятеля подыскать ему исполнителя. Однако тот сдал товарища силовикам.

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После задержания на египтянина завели уголовное дело и по ходатайству следствия арестовали, поскольку он мог скрыться, так как имеет двойное гражданство.

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