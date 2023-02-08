С перерезанным горлом. Появилось фото, на которое клюнул египтянин, заказавший омичку

Напомним, как ранее сообщал Город55, у Мохамеда появилась молодая любовница и впереди его ждал развод с законной супругой. Вот только неверный муженек, ни в какую не хотел делить имущество и ребенка, то есть оставлять дочь с матерью, вот и попросил приятеля подыскать ему исполнителя. Однако тот сдал товарища силовикам.