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Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

С марта в Омске начнут проверять сохранность благоустроенных территорий

8 февраля 2023, 09:15
Фото: Город55
иллюстрация
Если объекты благоустройства, созданные в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», окажутся с дефектами, подрядчика обяжут отремонтировать их по гарантии.

Пресс-служба администрации Омска сообщила, что с марта начнется инспекция территорий, благоустроенных в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Проверять территории будут специалисты «УДХБ», представители мэрии, подрядчиков и общественных организаций. Нужно будет оценить, как сохранилась после зимы плитка на тротуарах, арт-объекты, освещение и посадки. Планируют посетить «Зеленый остров», Театральную площадь, ул. Бударина, скверы: «Красная звезда» и «Рубиновая мечта» — помимо прочих благоустроенных территорий. По выявленным дефектам будет выноситься совместное решение.

«Подчеркну, что мы проверим каждый объект, недостатки, возникшие в результате некачественной работы подрядчика, будут устранены. Если подрядные организации в добровольном порядке отказываются исправлять недочёты, „УДХБ“ проводит с ними претензионную работу, спорные ситуации по некоторым дефектам рассматриваются в судебных инстанциях. Не стоит забывать, что многие новые элементы городской среды — пешеходные зоны, детские спортивные и игровые площадки — интенсивно эксплуатируются жителями, а порой происходят ситуации с намеренной порчей тренажеров, арт-объектов и других малых архитектурных форм», — прокомментировал порядок работ замдиректора департамента городского хозяйства мэрии Михаил Горчаков.

Отметим, что все объекты благоустройства находятся на гарантии у подрядной организации в течение трех лет.

В прошлом году претензионная работа комиссии помогла восстановить дефекты на объектах благоустройства за 2021 год. Подрядчики отремонтировали неработающие туалетные модули, восстановили газоны и посадки.

#Дарья Зыкова#Омск#Новости#Михаил Горчаков#Общество#Город#Мэрия#Проверки#Благоустройство города#УДХБ
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