С марта в Омске начнут проверять сохранность благоустроенных территорий

Проверять территории будут специалисты «УДХБ», представители мэрии, подрядчиков и общественных организаций. Нужно будет оценить, как сохранилась после зимы плитка на тротуарах, арт-объекты, освещение и посадки. Планируют посетить «Зеленый остров», Театральную площадь, ул. Бударина, скверы: «Красная звезда» и «Рубиновая мечта» — помимо прочих благоустроенных территорий. По выявленным дефектам будет выноситься совместное решение.