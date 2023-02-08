С марта в Омске начнут проверять сохранность благоустроенных территорий

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Пресс-служба администрации Омска сообщила, что с марта начнется инспекция территорий, благоустроенных в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».
Проверять территории будут специалисты «УДХБ», представители мэрии, подрядчиков и общественных организаций. Нужно будет оценить, как сохранилась после зимы плитка на тротуарах, арт-объекты, освещение и посадки. Планируют посетить «Зеленый остров», Театральную площадь, ул. Бударина, скверы: «Красная звезда» и «Рубиновая мечта» — помимо прочих благоустроенных территорий. По выявленным дефектам будет выноситься совместное решение.
«Подчеркну, что мы проверим каждый объект, недостатки, возникшие в результате некачественной работы подрядчика, будут устранены. Если подрядные организации в добровольном порядке отказываются исправлять недочёты, „УДХБ“ проводит с ними претензионную работу, спорные ситуации по некоторым дефектам рассматриваются в судебных инстанциях. Не стоит забывать, что многие новые элементы городской среды — пешеходные зоны, детские спортивные и игровые площадки — интенсивно эксплуатируются жителями, а порой происходят ситуации с намеренной порчей тренажеров, арт-объектов и других малых архитектурных форм», — прокомментировал порядок работ замдиректора департамента городского хозяйства мэрии Михаил Горчаков.
Отметим, что все объекты благоустройства находятся на гарантии у подрядной организации в течение трех лет.
В прошлом году претензионная работа комиссии помогла восстановить дефекты на объектах благоустройства за 2021 год. Подрядчики отремонтировали неработающие туалетные модули, восстановили газоны и посадки.