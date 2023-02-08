Россиян предупредили об опасности подключения к Wi-Fi в общественных местах

Как отмечает Мария Фесенко, при подключении к общедоступным сетям пользователь оказывается «видимым», и, соответственно, уязвимым для мошеннических атак. Кроме того, подчеркивает специалист, данные, передаваемые по открытым сетям Wi-Fi, злоумышленникам не составляет труда перехватить и расшифровать. Речь идет о логинах и паролях, которые мошенники часто запрашивают при подключении к интернету, впоследствии информация может использоваться с целью взлома банка-клиента.