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Posted Сегодня, 17:09

Published Сегодня, 17:09

Modified Сегодня, 17:10

Updated Сегодня, 17:10

Роспотребнадзор выяснит законность взимания платы за возврат в пунктах Wildberries

8 февраля 2023, 17:09
Фото: 1MI
Общественная организация «Общественная потребительская инициатива» обратилась в Роспотребнадзор с требованием проверить законность взимания с клиентов Wildberries платы за возврат товара.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Известия», общественники попросили Роспотребнадзор разъяснить является ли законным взимание платы за возврат, если человек на пункте выдачи Wildberries отказался от него, например, из-за неподходящего размера. По словам общественников, такие действия нарушают Закон о защите прав потребителя, поскольку доставка товаров осуществляется до пункта выдачи, а не до конечного потребителя.

Организация намеревается добиться отмены платы за возврат товара в пунктах Wildberries.

#Алина Ибрагимова#Общество
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