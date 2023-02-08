Роспотребнадзор выяснит законность взимания платы за возврат в пунктах Wildberries

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Известия», общественники попросили Роспотребнадзор разъяснить является ли законным взимание платы за возврат, если человек на пункте выдачи Wildberries отказался от него, например, из-за неподходящего размера. По словам общественников, такие действия нарушают Закон о защите прав потребителя, поскольку доставка товаров осуществляется до пункта выдачи, а не до конечного потребителя.