РЭО профинансирует создание объектов по обращению с ТКО в 2023 году на 60 млрд

Он добавил, что оператор зарегистрировал программу облигаций на 100 миллиардов рублей. В то же время потребность в этой мере поддержке оказалась очень востребованной по причине действия нового механизма финансирования с субсидированием ставки купона по облигациям компании из бюджета федерального проекта «Комплексная система ТКО» в сумме 90% от ключевой ставки ЦБ. Данный механизм дает инвесторам возможность получить заем на создание инфраструктуры отрасли по ставке примерно 6% годовых.