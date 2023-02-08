РЭО профинансирует создание объектов по обращению с ТКО в 2023 году на 60 млрд

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Сумма займов со стороны РЭО оценивается в 60 миллиардов рублей при общем объеме инвестиций в 90 миллиардов рублей. Об этом информирует newsnn.ru.
До конца 2023 года Российский экологический оператор предоставит займы порядка 18 инвестиционным проектам в 20 регионах страны. Для этого используют средства, полученные от выпуска облигаций. Финансирование получат мусоросортировочные и мусороперерабатывающие комплексы, новые объекты размещения в составе комплексов по переработке отходов (КПО). Их ежегодная совокупная мощность составит порядка семи миллионов тонн обработки ТКО, сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.
Он добавил, что оператор зарегистрировал программу облигаций на 100 миллиардов рублей. В то же время потребность в этой мере поддержке оказалась очень востребованной по причине действия нового механизма финансирования с субсидированием ставки купона по облигациям компании из бюджета федерального проекта «Комплексная система ТКО» в сумме 90% от ключевой ставки ЦБ. Данный механизм дает инвесторам возможность получить заем на создание инфраструктуры отрасли по ставке примерно 6% годовых.
Внимательно изучаются все проекты к финансированию на 2023 - 2024 годы. Отдельные проекты хотят воплотить в жизнь в рамках концессионных соглашений. В 2022 году при участии РЭО удалось заключить 20 концессионных соглашений в 10 регионах на сумму 42,4 миллиарда рублей.
Во время реализации проектов через концессионное соглашение обязательства по финансированию подобных проектов возлагаются на стороны концессионного соглашения. При этом до 95% от стоимости проекта может быть профинансировано из денег займа РЭО. Его обеспечивают за счет эмиссии облигаций, сказал заместитель генерального директора РЭО Сергей Королев.
Оператор консультирует по развитию и использованию на рынке ведущих доступных технологий, практик, типовых технологических и технических решений. Организация помогает создавать и воплощать в жизнь проекты на основе концессионных соглашений, финансируемых за счет средств облигационного займа РЭО.